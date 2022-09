Alegato de la defensa de CFK en el juicio Vialidad: “Están intentando sustituir la voluntad popular”

El alegato de la defensa de Cristina Kirchner en la causa Vialidad comenzó este lunes y se desarrollará durante tres jornadas. El abogado de la Vicepresidenta, Carlos Beraldi, arremetió contra el Poder Judicial al considerarlo el “menos democrático” de los tres poderes.

“El Poder Judicial es el menos democrático. Los jueces no se eligen por el pueblo”, indicó, citando un trabajo del titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. “Están intentando sustituir la voluntad popular”, profundizó.

Por otra parte, insistió en que la ex Presidenta ya fue investigada, con sentencia a su favor en esta causa. “Empezó a hablarse de este tema en el 2008, fue judicializado en distintas sedes, los jueces consideraron que no existía delito”, señaló Beraldi. “Se formularon y sustanciaron las mismas acusaciones que se venían mencionando desde 2008 y luego desde 2016. Como si el juicio no hubiese existido”, añadió.

Luego, hizo referencia a la denuncia que realizó Javier Iguacel, por entonces funcionario del gobierno de Mauricio Macri, para que investiguen la ejecución de las obras cedidas a Lázaro Báez en Santa Cruz.

Por un lado, destacó que “los desajustes de certificación de obra observados no se consideran relevantes en relación a la magnitud de las respectivas obras”. Por el otro, señaló “grande habrá sido la sorpresa de Iguacel cuando la prueba central con la que él pensaba hacer la denuncia le salió en el sentido opuesto” haciendo referencia a que en la investigación también apareció la firma IECSA, del “hermano de la vida” del ex Presidente, Ángelo Calcaterra.

Por otra parte, otro eje de la defensa por parte de Beraldi pasó por la “mala práxis” en la que habrían incurrido los fiscales Sergio Mola y Diego Luciani al no haber citado otros funcionarios a declarar ya que, según explicó, el entramado del Presupuesto en el que se definen entre otras cosas las partidas destinadas a obra pública “no es un procedimiento arbitrario, es reglado e intervienen varios estamentos”.

Durante el alegato, el letrado mostró fragmentos de exposiciones dentro de la causa que realizaron los ex jefe de Gabinete Alberto Fernández, Jorge Capitanich, Manuel Abal Medina, Aníbal Fernández y Sergio Massa. También al ex titular de la Oficina de Presupuesto Raúl Rigo y al ex secretario de Legal y Técnica, Carlos Zanini.

En la misma línea, sumó al Congreso Nacional para echar por tierra el argumento de la fiscalía de que el poder legislativo tuvo un “rol marginal”. Citó las declaraciones de los ex diputados Margarita Stolbizer, Fernando Sánchez y Ariel Osvaldo Passini. “Ningún legislador fue presionado para votar a favor”, completó Beraldi.

La expresidenta resolvió hacer uso de la palabra en esta etapa en su calidad de abogada y en ejercicio de “su derecho a defensa” -como lo señalaron en su entorno- ante los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

Se estima que CFK haga una exposición de dos horas, algo que había reclamado luego de que la fiscalía pidiera condenarla a 12 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por supuesta asociación ilícita y administración fraudulenta.

Tras la pena solicitada en su contra, la Vicepresidenta había embestido contra los fiscales en Twitter. “Si algo faltaba para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial, es impedirme el ejercicio del derecho de defensa ante cuestiones que nunca figuraron en el acto de acusación del fiscal al que asistí durante 5 días en mayo de 2019″, afirmó entonces.

Cuáles son los alegatos de las defensas que faltan en el juicio por la causa Vialidad

-Cristina Fernández de Kirchner, exmandataria y actual vicepresidenta: 12 años de prisión e inhabilitación especial perpetua como supuesta jefa de la asociación ilícita en concurso real con el delito de administración fraudulenta agravada.

-Lázaro Báez, empresario: 12 años de cárcel por ser organizador de la asociación ilícita y también por el concurso con el delito de administración fraudulenta, en calidad de partícipe.

-Carlos Kirchner, exsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal: absolución por el delito de asociación ilícita y pedido de condena a dos años de prisión en suspenso por supuesto abuso de autoridad.

-José López, exsecretario de Obras Públicas: 10 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos como organizador de la asociación ilícita, en concurso real con la administración fraudulenta.

-Raúl Pavesi, expresidente de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz: 5 años.

-Nelson Periotti, extitular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV): 10 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos como organizador de la asociación ilícita en concurso con la administración fraudulenta.

-José Santibañez, expresidente de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz: 4 años de prisión.

-Juan Carlos Villafañe, expresidente de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz: 6 años de prisión por administración fraudulenta.

Fuente: Todo Noticias