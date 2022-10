Se terminó el fin de semana largo: cuándo es el próximo feriado

Pasó el finde XXL de octubre que incluyó 4 días de descanso para muchos en Argentina. Tras este descanso y periodo fructífero para el turismo, muchos preguntan cuánto falta para el próximo feriado.

En el calendario de feriados, estipulados por el Gobierno para este 2022, todavía quedan tres hasta diciembre.

El próximo fin de semana largo será el lunes 21 de noviembre con el Día de la Soberanía Nacional. Si bien esta fecha patria cae el domingo 20, el Gobierno dispuso que el lunes 21 sea feriado con fines turísticos. De esta manera, los argentinos podrán disfrutar de un nuevo fin de semana largo.

Qué otros feriados quedan en el 2022:

Jueves 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 9 de diciembre: Feriado Puente Turístico

Domingo 25 de diciembre: Navidad

Feriados y días no laborables: cuál es la diferencia

Los feriados y los días laborables tienen diferencias que todos los empleados deben conocer para poder saber cuándo deben trabajar, cuándo no y qué pueden exigir en cada caso.

Durante los feriados, los empleados no tienen la obligación de trabajar. Si lo hacen, se les debe abonar jornada doble (un 100% más que un día normal). Y cuando un día feriado tradicional no se trabaja, se abona a los empleados como jornada simple, aunque no hayan concurrido a la oficina o realizado tareas.

En los días no laborables, a diferencia de los feriados, los empleadores son quienes tienen la decisión de hacer trabajar o no a sus empleados.

En ese caso, si esa fecha se prestan tareas no se incluye ningún pago adicional ni diferenciado, es decir que el es igual que cualquier otro día en que la persona trabaje. Sin embargo, la distinción con los días regulares de trabajo está en otro lado: si no hay actividad laboral por decisión del empleador, el día no se recupera.

Clases para el nivel secundario en Jujuy:

En noviembre también hay dos fines de semana largos para los estudiantes, en este caso alcanza al nivel inicial, primario y secundario. Esto se debe a que está previsto que el 14 de noviembre sea la última jornada institucional del año para estos niveles.

Por otra parte, el 21 de noviembre está declarado feriado con fines turísticos por el traslado del Día de la Soberanía Nacional.

14/Noviembre: Jornada institucional (Nivel inicial, primario, secundario)

Jornada institucional (Nivel inicial, primario, secundario) 21/Noviembre: Feriado con fines turísticos

Cabe recordar que aún no hay resoluciones provinciales sobre el asueto del día 2 de noviembre por el Día de los Fieles Difuntos y tampoco sobre el 18 de noviembre, día de la Autonomía Política de Jujuy. Ambos días están supeditados a las determinaciones de las autoridades provinciales. En caso de aprobarse esto, serían dos días menos de dictado de clases.