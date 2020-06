Una salteña integra el Ejército y sueña con ser Miss Belleza Mundial

La primera vez que pisó una pasarela, María Belén Chaile Sivila tenía 26 años. Fue en febrero de 2019 en el boliche One de Salta. La experiencia, dice en diálogo con Infobae, “fue increíble”. Después de tomar un curso acelerado de dos meses en escuela de Pablo Rangeon, pudo poner en práctica los conocimientos adquiridos. “Arranqué muy nerviosa, pero me fui aflojando. Me sentí muy bien y muy segura de mí misma”, describe acerca de las sensaciones de su debut.

Según María Belén, se acercó al modelaje por curiosidad. “Quería ver de qué se trataba ese mundo y, la verdad, es que aprendí técnicas de maquillaje y gané confianza”, agrega. A fines del mismo año, participó del certamen Miss Universal Petite Salta. “Esa fue mi primera experiencia profesional”, dice la joven de 27 años, que decidió dar un paso más y, ahora, forma parte del staff de Alexander Producciones como modelo publicitaria.

En marzo de este año, antes de que la pandemia del coronavirus pusiera en pausa al mundo, María Belén participó del certamen Miss Belleza Mundial Salta junto a un grupo de 17 chicas. El 12 de mayo, tras un llamado telefónico, la Directora Nacional del certamen Miss Belleza Mundial Argentina (Luciana Albornoz), le confirmó que era la ganadora en su provincia.

Para obtener el primer puesto, dice María Belén, no solo tuvo que desfilar luciendo trajes de baño y vestidos de gala sino que, además, presentó un proyecto social. “Hace tiempo que los certámenes de belleza dejaron de centrarse en lo físico y pasaron a darle espacio a la calidad humana e intelectual”, apunta la joven.

El proyecto que presentó María Belén, para el que contó con la colaboración de Norma Perea (Coordinadora de la Feria de Emprendedores en la Plaza de Villa las Rosas en Salta), está basado en la generación de microemprendimientos para mujeres que sufrieron violencia de género.

“Después de atravesar relaciones signadas por el maltrato, muchas mujeres quedan deprimidas y sin recursos económicos. Lo sé porque mi pareja anterior me maltrataba psicológicamente. Por eso, el mensaje que yo quiero darles a las mujeres es que se puede salir adelante. Es difícil, pero con contención familiar y profesional es posible. Todas tenemos un talento”, afirma la joven. ¿El suyo? Trabajar en con porcelana fría. “Mi idea es dar clases en talleres de manera gratuita para las mujeres que deseen aprender y usarlo como una salida laboral”, agrega.

LA OTRA FACETA DE MARÍA BELÉN

Hija de un gendarme y de una docente, María Belén es, desde hace una década, Cabo Primero del emblemático Batallón de Ingenieros de Montaña Nº 5 de la provincia de Salta. Como si fuera poco, también estudia Relaciones Internacionales en la Universidad Católica de Salta y tiene tres hijos: Joaquín (8), Ignacio (7) y Juan Diego (4).

Tras la repercusión de su historia en los medios locales, la candidata a Miss Belleza Mundial Argentina, dice que recibió muchos comentarios positivos y alentadores. “Me siento muy apoyada por la gente de mi provincia”, sostiene. Hace una pausa y agrega. “Aunque también hubo quienes me cuestionaron. Me decían que el modelaje no es compatible con el universo militar. La sociedad tiene muy estigmatizadas a las Fuerzas Armadas. ¿Dónde se ha visto que un militar no pueda hacer una actividad distinta? ¿Por qué no puedo usar un uniforme y verme delicada?”, reflexiona. Y agrega: “Es más: no soy la única aspirante a la corona que se desempeña en las Fuerzas Armadas. Hay otras dos participantes, una de Misiones y otra de Formosa”.

Cuando terminó el colegio secundario, cuenta María Belén, quiso incorporarse a la Gendarmería Nacional como su padre pero, como en ese momento no era mayor de edad, optó por las Fuerzas Armadas. “Egresé en diciembre y, para febrero del año siguiente, ya estaba instalada en Buenos Aires, donde me quedé dos años. Cuando me gradué de Cabo Primera, pedí el pase a Salta”, repasa.

Acerca del rol de las mujeres en Ejército, Belén sostiene que, en los últimos años, hubo un cambio muy fuerte. “La participación de la mujer es cada vez más grande. Yo soy madre de tres varones y tengo varias compañeras que también son mamás. A diferencia de lo que sucede en muchos puestos de trabajo, acá tenemos flexibilidad en cuanto a las necesidades de nuestros hijos. Las Fuerzas Armadas nos apoyan y alientan a que sigamos creciendo en nuestros roles”, dice.

-¿Cómo te imaginás en cinco años?

-No sé qué me depara el futuro, pero la experiencia que estoy viviendo hoy la estoy disfrutando muchísimo. Tengo muchas expectativas e ilusiones con respecto a la definición nacional e internacional del certamen, pero también por el país ya que Argentina tiene dos coronas internacionales del certamen Miss Belleza Mundial por Corrientes y Tucumán. Por otro lado, actualmente, estoy cursando el cuarto año de la carrera Relaciones Internacionales. Si Dios quiere, el año que viene me recibo. Me gustaría ir a trabajar a Embajada de Bolivia.