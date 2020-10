Tartagal: se robaron un cuerpo con Covid-19 de la morgue para bañarlo y velarlo

View this post on Instagram

😮 👉 Más de 20 personas, entre familiares y vecinos, irrumpieron en el hospital Juan Domingo Perón de Tartagal. Aseguraron que no tuvo COVID-19 y que fue víctima de un infarto. Tartagal no sale de su asombro: una familia fue imputada por la justicia luego de que se robara el cuerpo de un hombre, sospechado de coronavirus, para bañarlo y velarlo. Al hacerlo, rompieron todas las medidas sanitarias de la provincia para enfrentar la pandemia. Ramón Juárez, de 69 años, murió en el Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, Salta. Como las autoridades del centro de salud se negaban a entregar el cuerpo por razones protocolares, unas 20 personas -entre hijos, sobrinos y vecinos del hombre- se lo robaron para despedirlo en su casa. Los familiares contradijeron a los médicos: aseguraron que el hombre no tenía coronavirus y adujeron que decidieron retirar el cuerpo porque en el centro asistencial pensaban quemarlo. “Mi papá se murió por un problema cardíaco. Cinco minutos me quería despedir de él, nada más. Rogué, lloré y clamé que me dejaran, pero se hicieron los malos con nosotros”, argumentó una de las hijas del hombre. La joven contó que ante la negativa, y a modo de protesta, decidieron quemar un neumático en la puerta del hospital. “Y ellos nos gritaban que lo iban a quemar a él”, denunció. “Mi papá no es un perro para que lo quemen”, agregó.