Estanislao Fernández se cansó y explotó contra los mensajes homofóbicos

Estanislao Fernández, popularmente conocido como Dyhzy, publicó un video en el cual hace un fuerte descargo contra quienes lo atacan en las redes sociales. El hijo del presidente Alberto Fernández se refirió a un meme homofóbico, que vincula la educación que recibió de su padre con su sexualidad.

“Me mandaron una captura de una conversación en la que dice ‘lo único que tenía que cuidar Alberto era su hijo y terminó así’”, fue lo primero que advirtió en la grabación. El joven señaló que suele leer a diario comentarios discriminatorios y ofensivos sobre su persona en las redes.

“Yo estoy re dañado, pero casualmente, a mí lo que me dañó no fue mi familia. Fue la gente. Todos los males que tuve en mi vida fueron siempre por la gente, el concepto de la gente. Que porque era put.., que porque me visto de mujer, y también otras cosas. Porque estudio diseño, porque quería aprender a tocar la guitarra, porque me gusta dibujar. Todo siempre fue objeto de crítica por la gente”, aseguró

Dyhzy enfatizó que tuvo que enfrentarse a la mirada de la sociedad desde muy chico. «Terminé el secundario y recibí críticas porque me había metido a estudiar publicidad. El concepto de ‘la gente’, está todo bien, pero bye. ¿Saben realmente quiénes están dañados en la vida? Aquellos que atacan sin motivo. Podes atacar o cancelar a alguien que dijo algo que no te gusta, pero no podés atacar a alguien por existir. Parezco repetitivo diciéndolo un millón de veces, pero es la única forma que tengo de defenderme. Me colapsa saber que hay gente que realmente cree que tengo que estar muerto por put..”, concluyó.