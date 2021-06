Un chihuahua le arrancó el párpado a una mujer que se estaba haciendo las pestañas

Una mujer de Georgia, Estados Unidos, decidió hacerse las pestañas para su fiesta de su cumpleaños, pero para su sorpresa el chihuahua del estilista que le estaba realizando el tratamiento de belleza se le abalanzó y le arrancó el párpado a la joven.

Kelsey Salmon tenía planeado no solo arreglarse las pestañas para su cumpleaños, sino también irse de vacaciones a Hawái, pero todo eso debió cancelarse, ya que tuvo que someterse a una cirugía para que le volvieran a unir el párpado.

En principio la joven se enteró de que su estilista de confianza estaba ocupado el día en que ella precisaba un turno.

Fue así que Salmon encontró, vía Instagram, a otra persona que podría hacerle las pestañas, pero lo que menos se esperaba es que el perro del empleado, a quien estuvo acariciando durante la sesión, la iba a lastimar de tal manera.

La mujer mostró como le quedó el ojo mediante su cuenta de la red social TikTok. En las fotos y videos se ve cómo estaba la joven previo al accidente. Además se puede visualizar el ojo tanto sin su parpado, como luego de la cirugía.

Debido a este accidente, Salmon debió tener el ojo cosido durante diez días, a la vez que los médicos advirtieron que la herida tardará al menos un año en sanar.

“Yo me había acostado en el sillón de la estilista para comenzar la sesión de extensión de pestañas y el perro estaba al lado. Lo acaricié y no hubo ningún problema”, explicó

La mujer manifestó que, cuando la estilista terminó, “yo me incorporé, pero el accidente sucedió tan rápido que no tuve tiempo de retroceder”. “El perro se abalanzó sobre mí, me mordió en la cara y me rompió el párpado”, agregó.

“En ese momento no sabía donde me había mordido específicamente. Había sangre por todas partes”, aseveró.

Salmon dijo que estaba desesperada en ese momento: “Mi párpado estaba en el suelo, y la chica lo recogió. Me miré a mí misma en mi cámara frontal del celular, y ahí enloquecí. Tengo mucha suerte de que el animal no me haya mordido en el ojo propiamente dicho, porque eso podría haber sido mil veces peor”.

EL DRAMA EN EL HOSPITAL

La mujer comentó que cuando llegó al hospital tuvo que esperar al menos siete horas, ya que en ese lugar no había cirujanos plásticos oculares.

“Los paramédicos envolvieron mi párpado en una gasa y lo pusieron en hielo. Terminé saliendo del lugar para ir a otro hospital a las 8 de la noche, pero no fui a la cirugía hasta la 1 de la mañana”, explicó.

Salmon manifestó que para ella la operación duró media hora, pero que los médicos le informaron que tardaron seis.

Fuente: Todo Noticias