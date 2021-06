Su abuelo de 88 años no sabía enviar audios en WhatsApp y creó un tutorial casero

Raphaela Martínez vive en San Pablo, Brasil, y habitualmente recorre los poco más de 30 kilómetros que la separan de Cotia, donde vive su abuelo, don José. Hasta ahora, nada inusual. ¿Por qué alcanzaron la fama (aunque sea efímera) estas dos personas de 25 y 88 años? Ella dedicó varias horas a escribir un manual para que él aprenda a usar WhatsApp, y la historia se hizo viral en las redes.

En concreto, Raphaela le enseñó a enviar audios a través de la popular aplicación de mensajería. Además, le explicó en detalle cómo tomar fotos con el teléfono y usar la app de su entidad bancaria. Las imágenes del manual y de los dos protagonistas aparecieron en el perfil de Facebook de la joven y pronto conquistaron Internet.

Según los reportes, la chica trabaja en tecnología y por eso fue sencillo para ella diagramar un manual casero para usar WhatsApp, la app que lidera en el segmento de la mensajería con más de 2000 millones de usuarios a nivel mundial.

La inquietud de don José no comenzó precisamente con esa herramienta, sino cuando vio una publicidad en la televisión que mostraba una aplicación para chequear la cuenta del banco sin que sea necesario ir a una sucursal. La nieta cuenta cómo se enteró de que el abuelo quería aprender: “No dejaba de preguntarme: ‘Abuelo, te encanta salir a pasear, ¿cierto? Ahora que te has puesto la vacuna, ¿por qué quieres ver el resumen bancario en tu teléfono móvil? Y apunta qué él le respondió: “Quiero tener ambas opciones. Cuando no quiero ir al banco, quiero verlo aquí en casa”.

La muchacha explicó que su abuelo era agricultor y que no tiene mucha habilidad para manejar el celular. “Inmediatamente me di cuenta de que tendría que enseñarle a enviar audios. Ahora envía mensajes a todos”, comentó.

Un tierno saludo de cumpleaños en WhatsApp

La historia de don José y Raphaela nos recuerda un tierno viral de 2019, cuando una española divulgó en sus redes los mensajes que sus dos abuelos intentaron enviarle vía WhatsApp en ocasión de su cumpleaños.

¿Qué ocurrió? Ellos enviaron muchos audios en los que revelaban, sin saberlo, que no eran demasiado hábiles para usar la aplicación. En uno de los mensajes se oye: “Sin soltar. Y suéltalo. Venga, no sabemos cómo lo estamos haciendo”. Otro: “Hay que apretar aquí, pero es que esto no se mueve”.

“Los vi por la tarde y me vinieron a preguntar si lo habían hecho bien, les dije que sí y les puse mi audio, les hizo mucha ilusión escucharlo y ver que lo habían hecho bien, mi abuela solo dijo ‘menos mal, yo le decía a tu abuelo que ya nos estábamos quedando seniles’”, contó la nieta.

Fuente: Todo Noticias.