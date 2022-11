"Me siento muy bien físicamente, llego en un gran momento", aseguró Lionel Messi

Lionel Messi habló en conferencia de prensa antes del debut de la Selección argentina ante Arabia Saudita en el Mundial de Qatar 2022 y llevó tranquilidad respecto de su estado físico. Tras viralizarse una foto suya con el tobillo inflamado, el capitán albiceleste dejó en claro que no tiene problemas y que estará a disposición para el encuentro del martes.

Las mejores frases de Lionel Messi en conferencia

“Me siento muy bien físicamente y llego en un gran momento. No tengo ningún golpe ni nada raro”

“Siempre me sentí cómodo con la continuidad. No hice nada especial, solo me cuidé y trabajé como lo hice toda mi carrera. Seguramente sea mi último Mundial y me estoy preparando”

“Este grupo se siente muy bien y crece partido a partido. Esperamos un partido difícil por lo que significa el comienzo del Mundial y cada uno de nosotros va a manejar como pueda la ansiedad y los nervios”

“Vamos a ir a buscar el partido desde el principio, respetando al rival como lo hacemos siempre”

“Es hermoso saber que mucha gente quiere que sea campeón del mundo. Siempre recibí mucho cariño de la gente”

“Venimos de ganar y eso descomprime muchísimo. Este grupo me hace acordar al del 2014 en su manera de jugar y en sus formas de relacionarse”.

“Me siento con ganas y estoy muy ilusionado. Hoy disfruto mucho de jugar, pero también de todo lo demás”

“El mensaje que puedo dar es el de que hay que seguir intentando. Por otro lado también trato de decirles que disdruten al máximo y vivan la experiencia de jugar un Mundial”

Fuente: Todo Noticias