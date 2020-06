Un argentino que trabaja para Marvel hizo un cómic en homenaje a los héroes de la pandemia

Esta historia, en tiempos de pandemia, comenzó con un mail y un homenaje, de una paciente a su médica y a su marido, también doctor.

«Buenas tardes Liliana, ¿cómo andás? Esta vez no te consulto, te cuento que uno de mis hijos es ilustrador y trabaja para MARVEL. Es quien dibuja al mentado Hombre Araña, por ejemplo. En estos momentos, sin que ningún estudio se lo encargara ilustró y guionó este cómic que ya se publicó y podría gustarte a vos y a tu esposo. Cariños a ambos, Graciela». La versión en inglés se puede ver en el link al final de esta página.

Graciela es la madre de Juan Bobillo, conocido por cómics argentinos como Anita la hija del Verdugo o Martin Holmes, pero también por dibujar para la editorial más importante del mundo, Marvel. Ella usó el arte de su hijo para homenajear a dos médicos, Liliana Spallone y su marido, David Zagalsky, el padre del autor de esta nota. Así llegó la noticia a TN Tecno.

«La historieta esta inspirada en Maja Rustemagic, pediatra de Eslovenia. No la conozco. Conozco a su padre que es editor y me comentaba la situación que están viviendo en la verdadera frontera que hoy son los hospitales y sus faltas de recursos. Como yo lo veo en este mundo globalizado además por la pandemia, quien cura a uno nos cura a todos y en cada hospital hoy nos están atendiendo un poco a todos. Quienes se exponen así al virus no tienen frontera», nos contó Bobillo desde su estudio.

El ilustrador y ocasional escritor explicó que lo de Red Crossover lo usó como un juego de palabras: en los cómics se llama crossover a los cruces entre dos personajes -de la misma o de otra editorial- y la Cruz Roja, en inglés, se llama Red Cross. El autor incorporó en su historieta, de forma sutil, a los alter egos de dos de los personajes más importantes de Marvel y DC, Spider-Man y Superman.

«También en la historieta están representados quienes manejan las compañías a cargo de estos superhéroes que son una marca. Los voluntarios serían el CEO de Marvel y el de DC», agregó Juan.

Justamente el personaje de Maja está basado en una pediatra del mismo nombre, hija del editor de una editorial para la que trabaja el argentino. «Conozco a uno de ellos, CB , y cuando se la envié me dijo que lo hice sonreír. Lo mas hermoso es que la historieta también hizo sonreír a Maja, me contó su papa. Eso me puso feliz», detalló Bobillo.

El comic completo: