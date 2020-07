“Dijeron muchas cosas, no se daban cuenta que me iban a afectar psicológicamente”

Hasta la fecha, la provincia de Jujuy registra 204 pacientes recuperados de coronavirus. Entre ellas, se encuentra una ciudadana de Humahuaca que tras superar el virus decidió escribir una carta para contar su experiencia, la cual tuvo: momentos de incertidumbre, miedo, comentarios agresivos, y por fin, la felicidad de volver a su hogar luego recibir el alta médica.

La mujer con residencia en Humahuaca, llevó a cabo un relato cronológico desde el momento que se enteró que había contraído Covid-19, pasando por su internación en el hospital de campaña de Ciudad Cultural, como así también manifestó los sentimientos negativos y positivos que vivió hasta el día que le anunciaron que se había recuperado.

“A través de este escrito quiero contarles cómo fue mi proceso de recuperación. Todo esto comienza cuando te consideran un paciente sospechoso, lo cual te genera mucha angustia, sobre todo por saber si sos positivo o no luego de hacerte el test”, detalló en el inicio de la carta.

“Pasaron tres días desde que me hicieron el hisopado hasta que llegó el resultado, lamentablemente arrojando un resultado positivo. En ese momento no lo podía creer, me desbordé en llanto, haciéndome mil preguntas: cuándo, dónde me contagié, recordando todo lo que hice y por dónde anduve hace una semana atrás, pero a la vez me preocupaba haber contagiado a alguno de mis familiares y al personal de salud del hospital en el cual me encontraba trabajando”.

Seguido, la paciente recuperada expresó que tenía un miedo insostenible al pensar que por su causa se podría haber contagiado el personal de Salud y que por eso se tendrían que paralizar algunas actividades en el nosocomio donde lleva a cabo su trabajo.

“A pesar de todo y desde ese momento, el personal directivo y general del hospital, siempre estuvo acompañándome emocionalmente para no sentir esa culpa, ya que no me contagié porque quise o por romper la cuarentena, sino que me encontraba trabajando y tramitando algunos papeles del trabajo”.

“También estuvo el otro lado de la circunstancia, un lado oscuro que había que enfrentar; personas que estigmatizaron mi situación, se dijeron muchas cosas que no eran ciertas y no se daban cuenta que esos dichos me iban a afectar psicológicamente. Esas acciones hacen que una se deprima, baje aún más su autoestima y se sienta, por decirlo de otra manera, discriminada”, agregó la jujeña y aseguró que nunca creyó que personas que le brindaban afecto, luego pasaron a generar hostilidad y hasta rechazo.

Luego de contar otros sucesos que atravesó, e informar que actualmente se encuentra cumpliendo el séptimo día de cuarentena domiciliaria sola en su casa, la mujer de Huamahuaca quiso dejar un mensaje a todos aquellos que todavía atraviesan la enfermedad:

“Quiero hacer mención a aquellas personas que están atravesando por esta, que tengan muchos ánimos para salir adelante y pensar positivamente en todo momento, ya que esto ayuda mucho a la recuperación porque esta enfermedad afecta la parte emocional y psicológica del individuo y hace que uno se decaiga; este concepto es lo que me ayudo a mí a recuperarme”.

CARTA COMPLETA