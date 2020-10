Nobel de Medicina para tres investigadores que descubrieron el virus de la hepatitis C

Los estadounidenses Harvey Alter y Charles Rice, y el británico Michael Houghton ganaron el Premio Nobel de Medicina por el descubrimiento del virus de la hepatitis C, anunció hoy el jurado en Estocolmo.

Los tres fueron galardonados por «su decisiva contribución a la lucha contra esta hepatitis, un importante problema de salud mundial, que causa cirrosis y cáncer de hígado», explicó el jurado del Nobel, en plena carrera mundial para hallar los secretos de otra pandemia viral, la del coronavirus.

Su trabajo «es un logro histórico en nuestra continua lucha contra las infecciones virales», apuntó Gunilla Karlsson Hedestam, miembro de la Asamblea Nobel que entrega el galardón.

A finales de los años 1970, Harvey Alter, que hoy tiene 85 años, identificó que, durante las transfusiones, tenía lugar un contagio hepático misterioso, y no era ni hepatitis A ni hepatitis B, explicó el jurado, citado por la agencia AFP.

Años más tarde, en 1989, se le atribuyó a Michael Houghton y su equipo el descubrimiento de la secuencia genética del virus.

En tanto, Charles Rice, de 68 años, analizó durante años la manera en la que el virus se replicaba, investigaciones que condujeron al surgimiento de un nuevo tratamiento revolucionario a principios de los años 2010, el sofosbuvir.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima en unos 70 millones el número de infecciones por la hepatitis C, que causa 400.000 muertes al año.

El premio es el primero directamente relacionado a un virus desde 2008, que reconoció a los descubridores franceses del sida, Françoise Berré-Sinoussi y Luc Montagnier, y a un pionero de los virus del papiloma humano, el alemán Harald zur Hausen.

Después de un primer premio, el de Química, a dos virólogos en 1946, este Nobel se suma a los 17 Nobel ligados de manera directa o indirecta a trabajos sobre los virus.

