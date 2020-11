Un estudio dice que contraer coronavirus crea inmunidad durante al menos seis meses

Las personas infectadas con coronavirus tienen pocas posibilidades de volver a contraer la enfermedad en al menos seis meses, según un estudio publicado este viernes por la Universidad de Oxford.

Esta investigación a gran escala sobre la inmunidad frente a un eventual nuevo contagio de Covid-19 fue realizada en colaboración con los Hospitales Universitarios de Oxford, aunque aún no fue revisada de forma independiente.

Sus resultados confirman lo que observan muchos profesionales de la salud con respecto a que más de 57 millones de personas en todo el mundo se infectaron con el virus SARS Cov-2, pero los casos de reinfección siguen siendo relativamente pocos.

Son «muy buenas noticias», afirmó el profesor David Eyre, uno de los autores de la investigación, quien aseguró que se puede «estar seguros de que, al menos a corto plazo, la mayoría de las personas que contraen Covid-19 no lo volverán a contraer».

El estudio se basó en tests de coronavirus realizados regularmente a 12.180 trabajadores sanitarios de los hospitales universitarios de Oxford durante un período de 30 semanas, según informó AFP.

Ninguno de los 1.246 empleados con anticuerpos desarrolló una infección sintomática y solo tres, sin síntomas, dieron positivo al virus por segunda vez.

“Sabemos por un estudio anterior que los niveles de anticuerpos caen con el tiempo, pero este último estudio muestra que hay algo de inmunidad en aquellos que han sido infectados», aclaró.

Estos resultados contradicen, sin embargo, los de otro estudio británico publicado en octubre pasado por el Imperial College London y el instituto Ipsos Mori, según el cual la inmunidad adquirida por las personas recuperadas de coronavirus disminuye «con bastante rapidez», en particular en los pacientes asintomáticos, y podía durar sólo unos pocos meses.

Los investigadores de Oxford precisaron no haber reunido aún suficientes datos para emitir un juicio respecto a lo que puede ocurrir pasados los seis meses de haberse contagiado con coronavirus.

Sin embargo, su estudio tiene como objetivo final verificar cuánto tiempo dura en total la inmunidad.

Más contagiosos, una semana después

Al mismo tiempo, otra investigación realizada en la Universidad de St Andrews, mostró que las personas con coronavirus tienen más probabilidades de ser altamente infecciosas en la primera semana después de que aparecen los síntomas.

Según el trabajo, por lo general dentro de los cinco días posteriores a la aparición de los primeros síntomas de coronavirus, las personas tienen un mayor riesgo de transmitir el virus, lo que destaca la importancia de identificar y aislar los casos de forma temprana.

El estudio, publicado en la revista The Lancet Microbe, fue realizado por investigadores de la Universidad de St Andrews; el Western General Hospital, Edimburgo; Hospital Universitario, Wishaw; la Universidad de Edimburgo; Hospital Cotugno, Nápoles; y la Universidad de Glasgow, y se centró principalmente en personas hospitalizadas infectadas con coronavirus.

Delighted that our paper on temporal dynamics of #SARSCoV2 , SARS and MERS viral shedding and infectiousness is published today.

People infected with SARS-CoV-2 are most likely to be highly infectious in the first week of symptom onset.

— Muge Cevik (@mugecevik) November 20, 2020