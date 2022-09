Cuándo y dónde vacunar contra el sarampión, rubeola, papera y poliomielitis en Jujuy

El virus del sarampión, rubeola, papera y poliomielitis causaron grandes daños en niños y adultos a lo largo de la historia al ser enfermedades endémicas. Pero con el paso de los años, gracias a las acciones sostenidas de vacunación realizadas en el país, la situación sanitaria se pudo contener y erradicar.

En este contexto, Jujuy y el resto del país, llevará a cabo una campaña de seguimiento para sarampión, rubeola, papera y poliomielitis. Jujuy recibió 40 mil dosis que ya se encuentran distribuidas en todo el territorio.

Roxana Fatúm, referente del Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Salud, en dialogó con La Primera Hora de AM 630 – Lw8, explicó que la campaña iniciará el 1° de octubre del corriente año.

Leer más: Vacunarán a más de 39 mil niños contra el sarampión y la rubeola en Jujuy

La inmunización estará destinada para los menores desde los 13 meses a los 4 años de edad, 11 meses y 29 días y se tratan de dosis de refuerzo por lo que están indicadas para todos. “Es independientemente de las dosis anteriores que ha recibido el niño porque esta dosis que van a recibir es una extra, una dosis adicional al calendario de vacunación”, detalló Fatúm.

Luego agregó: “El objetivo es vacunar a los niños que no han alcanzo a ser vacunados por distintos motivos y, en segundo lugar, darles una segunda oportunidad a aquellos niños que fueron vacunados pero que no hicieron reacción inmunológica, es decir, que no crearon anticuerpos para estas enfermedades. Se calcula que es un 10% de la población objetivo”.

En este contexto sanitario, la responsable del Departamento de Inmunizaciones de Jujuy explicó: “Todas estas enfermedades, gracias a las acciones sostenidas de vacunación que en nuestro país y en América llevan más de 50 años, estas enfermedades se han eliminado. No hay circulación endémica, es decir, que el virus del sarampión, de la rubeola, de la papera y la poliomielitis, ya no están conviviendo con nosotros por lo que no tenemos casos registrados de estas enfermedades, salvo de algún caso importado”.

Cuándo y Dónde vacunar a los menores

La campaña inicia el sábado 1° de octubre y se extenderá hasta el 13 de noviembre. Se vacunará en toda la provincia, centros de salud, vacunatorios, establecimientos educativos y casa por casa.

En este sentido Fatún indicó: “Se va a vacunar en los centros de salud, pero también vamos a ir a las escuelas. Ya se ha coordinado con el Ministerio de Educación para vacunar a los jardines de 3 y 4, en las guarderías y CDI. Además, con agentes sanitarios se va a ir casa por casa para que todos tengan la oportunidad de acceder a la vacunación”.

Cabe aclarar que los papás tienen que acercarse con el carnet de vacunación y el DNI de los niños.