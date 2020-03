La OMS advierte que el coronavirus también es un riesgo para los jóvenes

El director general de la Organización Mundial de Salud (OMS), Tedros Adhanom, advirtió que el coronavirus es un problema que afecta a todo el mundo: «Esta es una enfermedad grave. Si bien las pruebas que tenemos sugieren que los mayores de 60 tienen mayor riesgo, murieron también jóvenes y niños».

«Lo que sabemos sobre los niños es que son susceptibles a la infección, si bien con porcentajes inferiores a los adultos, y generalmente tienden a tener síntomas más leves, pero hemos visto también casos de muerte y por lo tanto no podemos decir de modo universal que los síntomas son siempre leves. Por eso es importante protegerlos», explicó Maria Van Kerkhove, responsable técnica del programa para las emergencias de la OMS.

En contra de quienes creen que la enfermedad solo afecta a las personas mayores, el máximo responsable de la OMS llamó a tomar consciencia respecto del Covid-19, que ya lleva más de 214.000 contagiados y alrededor de 8700 muertes en todo el mundo.

El doctor hizo hincapié en que nadie debe “asumir que su comunidad o él mismo no se verán afectados”, y sugirió que todos aumenten sus esfuerzos para frenar el avance de la pandemia.

"Physical distancing measures like cancelling sporting events, concerts & other large gatherings can:

-help to slow the #coronavirus transmission

-reduce the burden on the health system

-help to make epidemics manageable, allowing targeted and focused measures"-@DrTedros #COVID19

— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 18, 2020