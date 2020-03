Coronavirus: ¿Qué medidas de higiene podemos adoptar para evitar su transmisión?

Supongamos que estamos ante un sorteo con 100 números… ¿Y a qué puede uno acceder? Al COVID-19. Creo que ninguno de nosotros desearía salir sorteado y trataríamos de evitarlo, ¿verdad? Pues bien, la probabilidad de que salgamos sorteados dependerá de cuantos números tengamos en nuestras manos. Si nos informamos y tomamos los recaudos necesarios, podemos implementar pequeñas acciones diarias en nuestras vidas que logran bajar la cantidad de números que tenemos y, por ende, bajar la probabilidad de contraer el Coronavirus.

Diversos estudios han demostrado recientemente que el Coronavirus puede permanecer en superficies desde algunas horas hasta varios días. El tiempo dependerá de factores como el tipo de superficie, la concentración del microorganismo, la temperatura y la humedad. Por ende, es sumamente necesario limpiar y desinfectar correctamente todas las superficies que pudieron estar expuestas a este virus.

Nuestras manos pueden transportar el virus (y otros microorganismos), por ende, es sumamente importante limpiar y desinfectar todos los objetos que tocamos con las manos, como ser celulares, llaves, tarjeta SUBE, picaportes, llaves de luz, billeteras, etc, etc, etc (la lista sería interminable).

¿Es lo mismo limpiar que desinfectar?

Generalmente, se habla de estos dos verbos como sinónimos, cuando no es así. No es lo mismo limpiar que desinfectar. Cuando limpiamos, lo que estamos haciendo es arrastrar las partículas de polvo, tierra, pelos y demás mediante una acción mecánica. Es el ejemplo típico que ocurre cuando barremos un piso con un escobillón. La limpieza es necesaria pero no inactiva el virus… ¿Por qué? Porque además de limpiar, es necesario desinfectar.

La desinfección es la eliminación de una superficie de los microorganismos que infectan o que pueden provocar una infección. Los microorganismos se clasifican en cuatro grupos: bacterias, virus, hongos y parásitos. En este caso, es de especial importancia el virus, pero cabe destacar que existen además del Coronavirus un montón de otros microorganismos que nos pueden causar enfermedades. Por ende, es importante tomar esta acción como un hábito en la vida luego que pase esta pandemia.

Para poder inactivar el Coronavirus, es necesario conjugar ambas acciones, es decir, hay que “desinfectar” sobre una superficie “limpia” (limpieza + desinfección).

¿Cuáles son los desinfectantes que recomienda la OMS para eliminar el virus?

La Organización Mundial de la Salud recomienda tres sustancias para desinfectar y eliminar el coronavirus: la lavandina, el alcohol y el agua oxigenada. A priori, las personas piensan que estos productos puros son más efectivos que diluidos, pero no es así.

En el caso de la lavandina, el ministerio de Salud indica que con 10 ml. de lavandina (una cucharada sopera) por litro de agua alcanza para inactivar el virus. Igualmente, siempre es recomendable leer las instrucciones de uso que traen estos productos, dado que se venden con diferentes concentraciones de cloro (25 g cloro activo por litro, 55, 58, etc).

El alcohol de farmacia (etanol) se comercializa al 96%. Está demostrado que es más efectivo diluirlo al 70%, debido a que en esta concentración el alcohol actúa como bactericida. Para ello, debemos realizar una mezcla de 70 partes de alcohol con 30 partes de agua. Es sumamente útil disponer de un spray plástico en el cual podemos colocar esta mezcla y rociar las superficies que queramos desinfectar.

En el caso del agua oxigenada, la concentración recomendada para inactivar el coronavirus es al 3%. Esto equivale a la que se vende como “10 volúmenes”. Cabe mencionar que aquí no hay que realizar ninguna dilución y utilizar directamente como viene en la botella.

Independientemente del producto químico utilizado para desinfectar, es necesario dejarlo actuar entre uno y dos minutos, dado que los resultados no son instantáneos.

Recomendaciones

a) En la calle

· Si tosés o estornudás, hacelo sobre el pliegue de tu codo.

· Evitá tocarte el rostro (boca, nariz y ojos).

· Tratá de lavarte frecuentemente las manos. En caso que no puedas hacerlo, utiliza alcohol en gel como medida preventiva.

· Mantené una distancia prudencial con las demás personas a tu alrededor y evita las aglomeraciones de personas.

· No saludar con besos, manos o abrazos.

· Tratar de tocar la menor cantidad de objetos posibles.

b) En casa

· Calzado: no ingresar dentro del hogar con el calzado que utilizamos para estar en la calle, dado que los pisos estarían limpios y desinfectados pero si los pisamos con los zapatos los volvemos a contaminar. Es recomendable dejar el calzado en el exterior (en caso que esto sea posible) o ingresar los zapatos en la mano para guardarlos. Tratar de dejar un calzado para uso exclusivo dentro de nuestros hogares y no salir a la calle con ellos (pantuflas, ojotas, zapatillas, etc).

· Ropa: el coronavirus puede sobrevivir en la tela, es por eso que es recomendable quitarse la ropa de calle, pegarse una ducha y colocarse una ropa de uso exclusivo para dentro del hogar.

· Objetos personales: es recomendable desinfectar los objetos personales (celular, llaves, billetera, tarjeta SUBE, etc) que utilizamos para estar en la calle al regresar a nuestros hogares. Esto puede realizarse con toallitas desinfectantes o mojando una servilleta de papel con el spray del alcohol al 70%.

· Lavado de ropa: utilizar los procedimientos habituales para el lavado de ropa.

· Manos: lo primero que debemos hacer cuando llegamos de la calle a nuestra casa es lavarnos las manos mediante el procedimiento que recomienda la OMS (al menos un minuto). Recordar utilizar agua tibia y no cerrar la canilla del agua con las manos limpias (utilizar codo o papel descartable) para evitar nuevamente la posible contaminación.

· Ambientes: aunque diversos estudios indican que el virus no se encuentra en el aire, es recomendable mantener los ambientes ventilados para una correcta renovación del aire dentro de nuestros hogares.

· Mate: se recomienda no compartir el mate entre varias personas dado que la bombilla puede tener presencia del virus. Tratar en lo posible de utilizar un mate por persona y recordar lavar bien con agua y detergente la bombilla al finalizar.

c) En el auto: hay que recordar que el virus es transportado por nuestras manos, por ende, en caso de estar en la calle y haber tomado contacto con alguna superficie contaminada, lo estamos trasladando a varios lugares. Trata de pasarte alcohol en gel antes de ingresar al auto, dado que si el virus se encuentra en las manos, todo lo que ellas toquen corren el riesgo de tener el virus (puerta, volante, palanca de cambios, etc). Así como generalmente tenemos una cajita con pañuelitos descartables, durante estos días también sería recomendable tener un spray con alcohol al 70% para poder desinfectar el volante, la palanca de cambios, el picaporte, las llaves y demás objetos.

Todos estos conceptos y medidas pueden parecer a priori demasiado complicados, pero es cuestión de costumbre. Cuantas más veces lo hagamos, menos tendremos que pensar en ellos dado que será algo automático sin pensarlo…

Y recordemos, cuantas más acciones de limpieza y desinfección podamos implementar, más vamos a lograr que bajen la cantidad de casos y por ende, disminuir la probabilidad de contagiarnos del coronavirus.

Fuente: Todo Noticias