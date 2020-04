Evacuaron un geriátrico en Buenos Aires con al menos 19 casos positivos de coronavirus

Familiares de residentes del geriátrico de Belgrano que fue desalojado a raíz de un contagio masivo de coronavirus denunciaron que al menos desde hace una semana había personas con síntomas compatibles y que la institución recién reaccionó el pasado domingo informando la situación por mail.

Esta tarde tuvo que intervenir personal del SAME y de servicios médicos prepagos para evacuar el geriátrico donde hasta el momento se registraron 19 casos positivos entre residentes y trabajadores del establecimiento Apart Incas que alberga a 29 adultos mayores. Las varias ambulancias y los médicos trasladando en camillas a los ancianos fueron la foto de la imprudencia de una institución que no reaccionó cuando el virus ya había atravesado las puertas.

“Hace rato que tenía que haber cerrado”, declaró a Infobae la hija de una paciente infectada. “El viernes a la noche nos llaman para avisar que iban a internar a mi mamá en el Hospital Italiano por la fiebre que tenía; le hacen los testeos rápidos y al mediodía del sábado nos confirman que tiene coronavirus». La paciente de 94 años se encuentra estable en la sala de infectología del nosocomio mencionado. Su hija contó que el mismo sábado por la noche la encargada del geriátrico termina internada, también por COVID-19. “Nos enteramos ese día que la asistente de mi mamá hacía tres días que estaba internada en el Sanatorio Güemes”, reveló.

Pese a que hubo dos casos confirmados entre el viernes y el sábado, había una tercera persona internada desde mediados de la semana pasada por presentar cuadros compatibles con el virus y “una cocinera que estaba muy mal”, el geriátrico recién alertó a los familiares de los residentes el domingo a través de un email: «Hace una semana por lo menos que había gente con síntomas compatibles”.

“No entiendo como seguía abierto el lugar”, declaró indignada revelando que “hace más de una semana un asistente había dado negativo, pero luego lo volvieron a internar». Según informó la institución, fallaron los tests realizados al personal por lo que debían esperar cinco días más para conocer si estaban o no infectados.

La hija de la residente en todo momento destacó el trabajo de la encargada del geriátrico y de los empleados: “Se lo ponen al hombro”. Pero apuntó contra los dueños: “Nunca los conocí, solo te apuran para que se les pague”. Por una habitación doble para su madre paga 105 mil pesos mensuales, sin embargo una vez que la responsable del lugar y el personal empezó a caer por el virus, el geriátrico dejó a los ancianos a la buena de Dios: “Al quedar internada la encargada, el geriátrico quedó en manos de nadie, los de mantenimiento se tuvieron que hacer cargo”. “Hace rato tenía que haber desalojado, ¿qué estaban esperando? Hubiese sido distinto, hace rato se sabe esto, no es de ahora», cuestionó.

En diálogo con la prensa, otros familiares de residentes apuntaron contra el procedimiento del geriátrico. «Nos mandaron un mail avisando que acá había casos de coronavirus.

«Después empezamos a recibir mensajes por privado para que vengamos a buscar a nuestros papás y nos hagamos cargo, porque el lunes ya no iba a haber personal. Hay personas que se asustaron y vinieron a buscar a los papás y se los llevaron”, expresó Patricia.

Por su parte, Roxana, hija de otro paciente comentó la angustiante situación de incertidumbre: «Mi papá dio negativo pero la persona que lo estaba cuidando, el único enfermero que había, dio positivo. Ahora no tengo idea de cómo está. No lo veo desde el 4 de marzo. Como sabíamos que son pacientes de altísimo riesgo, decidimos aislarnos mucho antes. Y hacíamos video llamadas para comunicarnos”.

Los propietarios del geriátrico no se acercaron al lugar a dar explicaciones. Lo hizo Luis Megyes, apoderado de la institución, quien en diálogo con Infobae dio la versión de Apart Incas: “Desde el día uno consideramos derivar a los pacientes, pero desde el Gobierno de la Ciudad nos dijeron que no era lo apropiado”. Megyes se excusó con que todo quedó en manos del Ejecutivo porteño “porque nuestro personal estaba afectado”. “El temor no eran solo mayores contagios sino no poder seguir atendiendo. No conseguimos enfermeros que quieran venir a trabajar con personas infectadas”, justificó.

“Se dieron un montón de circunstancias, el Gobierno de la Ciudad nos apoyó, y la estructura que tenemos fue superada por un virus, es una circunstancia de fuerza mayor”, sintetizó el apoderado.

Por su parte, Carla Raffo, la doctora del establecimiento informó que “el primer caso positivo lo tuvimos el día viernes que nos comunicamos con el 107 para tener el apoyo y saber los pasos a seguir; nos pidió que deriváramos los pacientes por la obra social, cosa que con algunos pudimos hacer y con otros no por el rechazo de las obras sociales”. En declaraciones a Infobae explicó que desde la institución estuvieron en contacto con las autoridades porteñas “para ver cuáles eran los pasos a seguir y ver qué teníamos que hacer para saber si iban a mandar personal de apoyo y demás, la cuestión es que nunca más nos dijeron qué iba a pasar y ahora está todo este despliegue», concluyó señalando el operativo del SAME.

Finalmente, el Gobierno porteño resolvió la clausura del geriátrico “tras confirmar que 16 adultos mayores y tres empleados de la institución dieron positivos de COVID-19”. A través de un comunicado se justificó: “En virtud de que los dueños del lugar no informaran ni colaboraran con la crítica situación de los internados, la Ciudad procedió a evacuar el geriátrico y se hicieron presentes en el lugar los organismos de contralor a efectos de realizar los procedimientos inspectivos correspondientes y proceder a la clausura inmediata y preventiva”. “La Ciudad también evaluará el curso de acciones penales”, se agregó.

