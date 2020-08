Rubén Rivarola, titular del PJ, informó que tiene coronavirus

El presidente del PJ jujeño, Rubén Armando Rivarola confirmó esta mañana a Lw8 que tiene Covid-19. Asimismo, indicó que se encuentra en buen estado de salud.

Según relató al medio local, «el día jueves empecé con una tos que no me dejaba ni hablar. Ahí nomás me hice el test, el viernes me dijeron que era positivo y a la tarde me interné» indicó el diputado provincial.

Asimismo, hizo hincapié en que se siente bien, «la verdad que estoy bien, tengo la voz medio tomada, no tengo resfrío, me siento muy bien. Creo que no hay que tener tanto miedo pero no hay que dejarse estar y avisar apenas sientan síntomas» indicó.

Por último, hizo un llamado de atención a la comunidad en general: “cuídense, mantengan la distancia, cuídense de este maldito bicho que está en todos lados” concluyó.