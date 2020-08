La historia de una reinfectada de coronavirus, en primera persona: “Nadie puede explicar cómo me volví a contagiar”

El lunes 27 de julio, la médica Alejandra Müller, de 34 años, comenzó a sentir malestar general y dolor en el cuerpo. Recién había llegado del humilde hospital Samco (Sistema para la Atención Médica de la Comunidad) de Helvecia, Santa Fe, el cual dirige.

Ella pensó que se trataba de mero cansancio por la ardua tarea laboral de su jornada. Pero por la noche, ese desgaste se convirtió en escalofríos y luego en 38,5 grados de fiebre.

Lo primero a lo que temió la doctora fue a haberse contagiado de dengue. El coronavirus lo descartó casi de manera inmediata. ¿El motivo? Ya había cursado la enfermedad a finales de marzo. Dos hisopados positivos lo habían confirmado en su momento y otros dos negativos le habían significado el alta y la inmunidad que ella ya creía definitivas.

Sin embargo, después de pasar dos días, la temperatura corporal volvía a subir hasta cerca de los 39 grados cada cuatro o cinco horas y el cuadro de salud parecía empeorarse cada vez más. Por eso, un colega del laboratorio del Samco le recomendó realizarse un nuevo hisopado por Covid-19: Müller se había vuelto a infectar con el virus Sars-CoV 2 y se convertía en una de las pocas ejemplares en todo el mundo del misterio sobre inmunidad y recuperación del coronavirus.

“Yo no podía creer que me había dado positivo nuevamente. Y ahí realmente me asusté porque los síntomas eran mucho más fuertes y complicados que la primera vez”, reflexionó Müller, cuyo caso salió a la luz durante la última semana, en un diálogo telefónico con Infobae. A lo largo de la charla, se la escuchó con algo de tos y con cierta fatiga tras emplear las respuestas.

“De manera increíble, Helvecia fue uno de los primeros lugares del país donde se confirmó un caso positivo de coronarvirus”, relató Müller

“Es una zona de mucho turismo europeo, especialmente de gente que se dedica a la caza y a la pesca deportiva. Es común que durante todo el año vengan extranjeros de España y Francia”, completó.

El 19 de marzo, un día antes de que el presidente Alberto Fernández, implementara el proceso de Aislamiento Social Preventivo Obligatorio en todo el país, la médica atendió a un ciudadano argentino que tenía tos seca y una fiebre moderada.

“Ese hombre había estado pescando junto a visitantes españoles hacía unos días atrás. En ese momento, nos faltaba casi todo el material de protección que necesitábamos para atender en condiciones correspondientes. No podíamos conseguir alcohol porque los vecinos habían arrasado en las farmacias, no teníamos antiparras para los ojos, nada”, comentó.

Cuatro días después, el 23 de marzo, Müller tuvo los primeros síntomas: “dolor de garganta, una especie de fuego en el pecho, congestión y febrícula”.

POSITIVA PARA CORONAVIRUS

Como se trataba de un fin de semana largo, la médica decidió hacerse un hisopado por precaución. El resultado lo obtuvo a las 24 horas, había dado positivo de contagio por coronavirus,

“Quedé shockeada. Yo había estado bromeando con mis compañeros, sobre la enfermedad, sobre estar en contacto con los murciélagos”, afirmó.

La médica fue aislada, también se aislaron todos los contactos que estuvieron con ella, incluido su marido y sus tres hijos de 13, 11 y 6 años.

“Fueron cinco días de síntomas y desaparecieron bastante rápido. Apenas tuve un poco de faringitis. A los 14 días de empezar con los síntomas me volví a hacer dos hisopados y ahí los resultados dieron negativo. Supuestamente ya me había recuperado de la enfermedad”, detalló.

En el trancurso de esas semanas, Müller confirmó que su marido también se había contagiado, pero sin síntomas. Con lo cual, llevó un tiempo poder recuperar la normalidad en el hogar.

Así, pasaron las semanas, la directora del Samco de Helvecia regresó a su actividad y la población cercana a los 10 mil habitantes no sufrió demasiadas complicaciones respecto a los casos. La enfermedad logró ser controlada con cierta celeridad. Hasta la llegada de esa última semana de julio en la que el coronavirus volvió a hacerse presente en la vida de la médica.

SEGUNDO POSITIVO

Una vez confirmado el segundo positivo, el panorama para la doctora Müller comenzó a complicarse. Los síntomas eran mucho más fuertes y el temor ante un segundo contagio de coronavirus planteaba un escenario de incertidumbre absoluta.

“No podía creerlo. Lo primero que pensábamos era que podía ser dengue, porque acá todavía están los mosquitos que lo transmiten. Me sentía realmente muy mal. Estaba muy débil. Dormía todo el día”, relató.

“Hasta que un día los médicos decidieron derivarme a Santa Fe, para internarme en el Hospital Cullen. Apenas llegué, me diagnosticaron una neumonía bipulmonar. Ahí llegué un jueves, el domingo empecé con diarrea, y el martes ya se habían ido todos los síntomas, fue cuando me mandaron para mi casa”.

La médica estuvo en su hogar una semana más aislada y luego, de acuerdo al protocolo nacional, regresó a su actividad laboral después de pasados más de 14 días del inicio de sus síntomas, sin realizarse un nuevo hisopado de confirmación de negativo.

“El 17 de agosto me dieron el alta epidemiológica y volví a trabajar el viernes 21 de agosto. Me quedé en mi casa más tiempo de la cuenta porque todavía me sentía fatigada cada vez que me tenía que mover”, le explicó a Infobae.

La médica todavía no encuentra respuestas para determinar cómo pudo contagiarse de coronavirus dos veces en cinco meses.

“Nadie puede explicar cómo me volví a contagiar. Mis muestras fueron enviadas a Buenos Aires para que se analice cómo fue que me pudo pasar eso. Una de las hipótesis que tenemos es que en el primer contagio, la carga viral fue tan baja que mi cuerpo no llegó a desarrollar un sistema inmunitario tan fuerte como para evitar un segundo contagio. La otra es que en la segunda oportunidad, me haya contagiado de un tipo de coronavirus que después de un tiempo vuelven a general infección”, argumentó.

Mientras Helvecia ya no tiene positivos desde hace dos semanas y que en el transcurso de los últimos siete días se liberó del aislamiento a los últimos contactos estrechos, la titular del Samco todavía se refiere con un profundo respeto y reparo ante la enfermedad.

“El que asegure tener la verdad sobre el coronavirus peca de mentiroso porque todavía no hay nada claro. Van a pasar años hasta que se conozca a fondo a este virus”.

Asimismo, el problema de las reinfecciones encontró cada vez más ejemplos en diferentes partes del país. En la provincia de Río Negro, la secretaria de Políticas Públicas del Ministerio de Salud local, Mercedes Iberó, informó en el transcurso de la última semana que se confirmaron cuatro casos de reinfecciones: tres en Bariloche y uno en Chimpay.