Aprobaron el primer test rápido para detectar coronavirus en casa: cómo funciona

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos aprobó un kit de prueba para las personas mayores de 14 años sospechosas de tener el coronavirus. Se trata de una prueba que se realiza solo con receta médica, mendiante un hisopado que se realiza el propio individuo y ofrece resultados en 30 minutos.

El kit casero, desarrollado por la empresa fabricante es Lucira Health en Estados Unidos, costará menos de 50 dólares y permite a los usuarios tomarse ellos mismos una muestra nasal. Después se frota en una ampolla con una solución de laboratorio que se conecta a un dispositivo portátil. Los resultados se muestran como luces de colores identificadas como positiva o negativa.

