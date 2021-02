Llegaron al país 580.000 dosis de la vacuna Covishield de AstraZeneca fabricada en India

La Argentina recibió las primeras 580 mil dosis de la vacuna Covishield contra el coronavirus, fabricada en la India con la tecnología del laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford. El miércoles comenzarán a suministrarse vacunas a personas “no esenciales” mayores de 70 años en la Provincia de Buenos Aires y el lunes próximo en Ciudad de Buenos Aires.

El embajador de India para la Argentina, Uruguay y Paraguay Dinesh Bhatia adelantó este martes que las vacunas de Oxford – AstraZeneca contra el coronavirus del laboratorio Covishield, que se fabrican en su país, llegarían durante la madrugada del miércoles al aeropuerto de Ezeiza.

A través de su perfil de Twitter, el diplomático escribió: “Las vacunas hechas en India están camino a Argentina. Está previsto que lleguen a Buenos Aires en la madrugada del 17 de febrero”.

Made in India 🇮🇳 vaccines are en route to Argentina 🇦🇷. Scheduled to arrive Buenos Aires in early morning of 17 February.

Las vacunas Hechas en India 🇮🇳 están camino a Argentina 🇦🇷. Está previsto que lleguen a Buenos Aires en la madrugada del 17 de febrero#VaccineMaitri pic.twitter.com/4QZoPtIStU

— Dinesh Bhatia (@dineshbhatia) February 16, 2021