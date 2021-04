Fabricaron las primeras vacunas Sputnik V en la Argentina y las enviaron a Rusia para su evaluación

El Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF, el fondo soberano de inversión de Rusia) y la compañía farmacéutica Laboratorios Richmond SACIF anunciaron este martes la producción del primer lote de la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus en la Argentina.

Estos primeros lotes -que rondarían las 21.000 dosis- se enviaron a Rusia para que el Instituto Gamaleya realice los test de calidad correspondientes, que en caso de ser superados permitirán su producción masiva en la Argentina, que podría comenzar en junio próximo.

RDIF, Laboratorios Richmond launched production of #SputnikV in Argentina, the first country in Latin America to manufacture Sputnik V. Watch this exclusive video of the first vials of Sputnik V coming off the production line at @richmond_lab facility. pic.twitter.com/zMfQKIWywj

