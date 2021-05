Farmacéutica brasileña anunció la producción de Sputnik para toda América Latina

La farmacéutica brasileña Uniao Química anunció este jueves oficialmente que la producción de vacunas Sputnik V que comenzó en su planta de Guarulhos, estado de San Pablo, será destinada a los países de América Latina que aprobaron el uso del inmunizante desarrollado en Rusia por el Instituto Gamaleya, entre los que se cuenta Argentina.

La vacuna Sputnik será producida totalmente en San Pablo sin necesidad de componentes importados, aseguró la empresa farmacéutica a través de un comunicado, pese a que la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), el ente regulador brasileño, rechazó en el primer intento la utilización del inmunizante en Brasil alegando problemas de documentación sobre la seguridad en humanos.

«Tendremos capacidad para producir ocho millones de dosis por mes», dijo el vicepresidente de Uniao Química, José Luis Junqueira, en una declaración enviada a Télam por la propia empresa.

El anuncio fue realizado luego que se produjera el primer lote de 100.000 dosis en la planta de Guarulhos, municipio del Gran San Pablo.

The first batch of #SputnikV has been produced by leading Brazilian manufacturer União Química @uniaoquimica.

After quality controls at the Gamaleya Center, the vaccine produced by União Química will be exported to other Latin American countries to fight COVID-19. ✌️ pic.twitter.com/DgB6NxRtIj

— Sputnik V (@sputnikvaccine) May 20, 2021