Cuáles son y qué eficacia tienen las dos vacunas cubanas contra el COVID-19 que quiere comprar la Argentina

Cuando la ministra de Salud, Carla Vizzotti, llegó a La Habana el miércoles para avanzar en la futura compra de las vacunas cubanas contra el coronavirus, Juana Ramírez recibía la segunda de las tres dosis previstas del suero Abdala en un vacunatorio organizado en una escuela primaria del municipio La Habana del Este.

Juanita, como la conocen todos en el barrio de Alamar, se mostró entusiasmada por la marcha del proceso de inmunización en la isla con las dos candidatas más avanzadas: Abdala y Soberana 02. “Un poquito me dolió, pero un poquito menos que la anterior”, contó.

Esta profesora de matemáticas retirada, cuya familia está desparramada entre La Habana, Miami y Buenos Aires, dijo que en la isla hay mucha fe con la vacuna. “No nos podemos quejar. La atención médica es con lo que hay y lo que no hay se resuelve con hierbita (hierbas medicinales). Pero los científicos están muy bien preparados. Todo el mundo se está vacunando. No conozco a nadie que no se vaya a vacunar”, afirmó.

Y añadió: “Me alegro que la Argentina vaya a comprar la vacuna cubana o que se las regalemos, yo no lo sé”.

Uno de cada 10 cubanos recibieron la vacuna

Hasta ahora las dos vacunas cubanas han sido aplicadas al 10% de la población de la isla.

“Soberana 02 y Abdala han completado la Fase 3 de los ensayos clínicos y estamos a la espera de los resultados de eficacia. Las fases previas de los ensayos clínicos señalaron buena seguridad y respuesta de anticuerpos”, dijo el representante de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS-OMS) en Cuba, José Geraldo Moya Medina.

Ambas vacunas, si bien aún no han sido aprobadas formalmente por el Centro de Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (Cecmed), comenzaron a aplicarse en distintos municipios de La Habana a través de “una intervención territorial por razones de riesgo” ante la difícil situación epidemiológica que atraviesa el país. En síntesis, las autoridades cubanas adelantaron la vacunación ante los buenos resultados que, a priori, obtuvieron ambas vacunas.

“No hay una fecha definida para su aprobación, pero esperamos que sea pronto”, dijo Moya Medina.

Qué dicen los informes preliminares

El 20 de mayo, funcionarios del Ministerio de Salud Pública cubano e investigadores de los ensayos clínicos (EC) presentaron los resultados preliminares de las pruebas en curso.

A esa fecha ya habían sido vacunados 1.115.335 cubanos con al menos una dosis de Abdala y Soberana 02, o sea el 10% de la población. Según el reporte presentado en la televisión nacional, la Soberana 02 presentó resultados que “avalan su seguridad. Sobre la respuesta inmune, se observa que luego de la segunda dosis, más del 76% de los sujetos incrementan cuatro veces sus títulos iniciales de anticuerpos; y después de la tercera dosis, se sitúan por encima de un 90%”, indicó el informe científico.

Y añadió: “El candidato Abdala también muestra resultados positivos de seguridad e inmunogenicidad. En los ensayos clínicos de Fase I/II, el 95% de los eventos adversos fueron leves, 5% moderados, y no hubo eventos adversos graves. Casi el 98% de los individuos terminaron el esquema completo de tres dosis. Desde el 3 de mayo avanza la evaluación de eficacia”.

La opinión de la OMS

José Geraldo Moya Medina es peruano y hace dos años que es el representante de la OPS/OMS en Cuba. Entre 2014 y 2016 cumplió labores de epidemiólogo en la Argentina.

En diálogo con este sitio, el especialista contó que, en total, Cuba elabora cinco vacunas contra el coronavirus. “Las tres Soberanas se elaboran en el Instituto Finlay de Vacunas (IFV) y las otras dos, Abdala y Mambisa, en el Centro de Ingeniería, Genética y Biotecnología (CIGB). Todos ellos son vacunas de fracción proteica, de la espícula del coronavirus”, indicó.

Moya Medina dijo que Cuba adelantó la campaña de vacunación, a la espera de la autorización formal, a través de una llamada “intervención territorial por razones de riesgo” en la capital del país.

“Las razones señaladas, son en primer lugar que se trata de candidatos vacunales seguros, que producen respuesta de anticuerpos, datos que han sido observados en los ensayos clínicos tanto de Fase 1, 2 y de Fase 3 con más de 80 mil voluntarios. Además de la intervención a los profesionales de salud de primera línea y que suman más de 300 mil”, aseguró.

Y agregó: “Por otro lado la transmisión en Cuba se ha incrementado y sostenido en los últimos 4 meses, principalmente en La Habana, generando un número mayor de casos graves, críticos y defunciones”. Desde el comienzo de la pandemia, la isla registra unos 136 mil contagios y más de 900 muertes.

Moya Medina destacó: “Cuba es el primer país de América Latina y el Caribe en llevar a sus candidatos vacunales a fases avanzadas de los ensayos clínicos”.

“Deseamos que los resultados de Fase 3 sean favorables, que en efecto protejan contra esta enfermedad. Se estima que en agosto el 70% de la población cubana ya esté vacunada y deseamos que se establezcan sinergias, colaboración, intercambios de saberes, entre nuestros países. En especial en aquellos que tienen capacidades de producir vacunas, como Brasil, México y la Argentina”, enfatizó.

Bloqueo, errores y pesares

Abel Tablada es arquitecto y profesor adjunto de la Universidad Tecnológica de La Habana. Dijo que la isla se encuentra hoy “dentro de un proceso llamado de intervención sanitaria que consiste en la última prueba de los candidatos Soberana 02 y Abdala”.

Y opinó: “Han tenido resultados muy positivos y cientos de miles de cubanos ya han recibido vacunas de forma voluntaria. Estamos muy orgullosos de ese logro de la ciencia cubana”.

Sin embargo, remarcó que la persistencia del embargo estadounidense -llamado bloqueo por Cuba-, la falta de financiamiento y la emergencia sanitaria ha creado “carencias de otros medicamentos importantes”. Pero “la solidaridad en Cuba es increíble, y tanto a través de conocidos como por redes de ayuda en Facebook, hemos encontrado medicamentos que van desde un antibiótico, un antidepresivo o una medicina para la presión arterial”.

Para Tablada, además de la pandemia que atraviesa el país, está el otro tema: “La carencia de productos, sobre todo alimentarios y que mucha gente pasa trabajo en encontrarlos o no tiene suficiente dinero”. Por ejemplo, “los productos cárnicos, a pesar de que por alguna vía los puedo encontrar, siempre son costosos y la mayoría de la gente pasa mucho trabajo, horas de colas y sacrificio para obtenerlos, incluyendo el pan diario”.

Y afirmó: “Las medidas de Donald Trump en sus últimos años de mandato y que no han sido revocadas por Joe Biden como se esperaba, que limitan, sancionan y obstaculizan transacciones y acciones comerciales con terceros países, acrecientan nuestros pesares aparte de los errores internos que no creo sean más graves que los de cualquier país vecino”.

Juana Ramírez, en tanto, sale contenta del centro de inmunización con su segunda dosis de Abdala aplicada y cuenta su experiencia. “Todo salió muy bien. Me dieron el turno a través del Médico de la Familia. Los estudiantes de medicina y enfermería nos citaron. Tuve que esperar un poco, me vacunaron. La vacuna no me dio ninguna reacción. Solo un poco de sueño, pero a lo mejor era porque tenía sueño”, se ríe.