Hantavirus en Jujuy: confirmaron 7 casos en lo que va del 2024

El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave, causada por el virus Hanta para la que no existe vacuna ni tratamiento específico. Puede afectar la función de los pulmones y el corazón debido a una respuesta inadecuada del sistema inmune y como consecuencia en algunos casos llevar a la muerte.

El hantavirus es una enfermedad zoonótica, es decir, transmitida por algún animal, en este caso es el roedor, que se transmite a las personas a través de las vías aéreas por la inhalación de las toxinas que eliminan a través de las heces o de la orina de los roedores

Gabriela Revollo, directora de Epidemiología de Jujuy, dialogó con Somos Jujuy y explicó que cuál es la situación epidemiológica actual de la provincia con respecto a esta enfermedad y sobre el último caso confirmado.

La profesional de la salud detalló que actualmente Jujuy registra 7 casos confirmados en lo que va del año . “Ahora tenemos un caso de hantavirus en una niña. Se encuentra internada, y está cursando la enfermedad como se lo hace por lo general, tanto en zonas rurales como urbana”.

Más adelante, Revollo indicó que las personas más expuestas a este tipo de enfermedades son las personas que trabajan en la zona agrícola, en los campos justamente por la presencia de los roedores. En este sentido, recalcó que los casos confirmados del presente año, “son todos de la zona del Ramal y con edades variables”.

Finalmente, la directora de Epidemiología indicó que “es una baja incidencia lo que tenemos de la enfermedad y no se deben alarmar, pero sí son importantes las medidas de prevención”.

Una niña se contagió de Hantavirus

El último caso confirmado en la provincia es de una niña que asiste a la Escuela 253 “Provincia de Chaco” de la localidad de Yuto.

La directora de la institución, Alejandra Décima, dialogó con AM630 y explicó que “en todo Yuto hay ratas así que hay que hacer un trabajo a nivel comunidad para tomar medidas con respecto a esta problemática”.

Escuela 253 “Provincia de Chaco” - Yuto

En este sentido, la docente precisó que en la jornada del miércoles mantuvieron una charla, una capacitación informativa en el INTA con todas las instituciones por dicha problemática en Yuto.

Además, Décima hizo referencia a la menor que contrajo la enfermedad y precisó que “está bastante delicada, me comuniqué´con los familiares y va respondiendo bien”, luego agregó: “Cabe aclarar que no se contagió en la escuela. No sabemos a dónde se contagió”.

Tras el caso confirmado de la menor, este jueves un grupo de padres se apersonó hasta la institución para lograr esclarecer la situación y, además, se solicitó la presencia de las autoridades provinciales para que tomen conocimiento del estado del establecimiento.

Escuela 253 “Provincia de Chaco” - Yuto

Al respecto, la Directora explicó: “La escuela es centenaria, está muy deteriorada en todos los aspectos y lo que necesitamos es plata para los arreglos. La escuela no está en condiciones, los techos son de madera que están todas deterioradas, se llueve por todos lados, el tanque que está en la escuela es un foco infeccioso para el mosquito. Es preocupante en sí el deterioro del edificio”.

Por la notable problemática de la institución, la directora indicó que tomó la decisión de suspender las clases presenciales y se realizará el dictado en forma virtual hasta tener una respuesta.

“A mi criterio no tendrían que venir los chicos. Es cierto que ellos (autoridades) me dicen que fumigan, desratizan, pero va a ser por estos meses y la problemática en el edificio va a continuar. Entonces yo necesito que se actúe en la institución”.