La OMS acusó nuevamente a China de esconder información sobre el origen del coronavirus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) acusó este jueves a China de esconder datos científicos suplementarios que permitirían entender mejor los orígenes del Covid-19 .

”Sin un acceso completo a las informaciones que dispone China (...) todas las hipótesis (sobre el origen del coronavirus) siguen sobre la mesa. Es la posición de la OMS y, por este motivo, pedimos a China que coopere”, dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de esa agencia de la ONU.

En una rueda de prensa en Ginebra, el funcionario afirmó: ”Si lo hace, sabremos lo que sucedió y cómo empezó” la pandemia.

LA OMS PIDIÓ A CHINA QUE COMPARTA SUS INFORMES SOBRE EL ORIGEN DE LA PANDEMIA

No es la primera vez que la OMS le exige a Beijing mayor transparencia en el manejo de la pandemia.

”Sabemos que (China) dispone de informaciones suplementarias y necesitamos que los científicos, los profesionales de la sanidad pública y los gobiernos compartan estas informaciones. No se trata de un juego”, afirmó María Van Kerkhove, que dirige la lucha contra el covid-19 en la OMS, durante la misma comparecencia.

La mayor parte de la comunidad científica considera que el coronavirus surgió a partir de un animal que lo transmitió a un ser humano, probablemente en el mercado de Huanan, en la ciudad de Wuhan, en el centro-este de China.

No obstante, los científicos y dirigentes estadounidenses defienden la hipótesis de que se produjo una fuga en un laboratorio en esa misma localidad. China se opone a esta teoría, pero durante mucho tiempo también negó que en el mercado de Huanan hubiera animales que pudieran haber transmitido el virus.

Sin embargo, según nuevos datos chinos, publicados a finales de enero y rápidamente suprimidos, hay pruebas moleculares de la venta de animales en el mercado. ”Teníamos dudas sobre ello, pero ahora disponemos de la prueba”, afirmó Van Kerkhove.

”También sabemos que entre las muestras con un diagnóstico positivo del SARS-Cov-2, había ADN de animales”, agregó. No obstante, la epidemióloga estadounidense dijo que mientras no se dispongan de todos los datos científicos, no se puede descartar ninguna hipótesis sobre el origen del covid-19.

Fuente: Todo Noticias.