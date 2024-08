Este sábado entregrarán turnos de castración en el centro vecinal Puente Otero de San Salvador

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Zoonosis, informa a la comunidad que este sábado 24 de agosto se otorgará turnos para castraciones en el Centro Vecinal Puente Otero.

La atención será a partir de las 10:00 hs instalaciones del Centro vecinas que está ubicado en Moscú N° 3, Barrio Puente Otero.

Desde la Dirección además se informó que las castraciones se realizarán la próxima semana.

Asimismo recordaron que los requisitos para solicitar una castración son:

Certificado de vacunacion antirabica.

Mascotas mayores de 6 meses y menores de 8 años.

No tienen que estar en celo

Las hembras no tienen que estar preñadas

Una vez que tengan cachorros, a los 45 días se puede hacer la cirugía.

SUPERPOBLACIÓN DE MASCOTAS EN LA CAPITAL

En la previa del inicio de la campaña de vacunación antirrábica, desde el municipio capitalino expresaron su preocupación por la cantidad de mascotas que viven en los hogares de los vecinos de San Salvador de Jujuy. Piden responsabilidad a la hora de decidir tener animales en casa.

"Este año en particular vamos a vacunar puerta a puerta. No vamos a poner puestos en las esquinas. Vamos a iniciar por el sector B4 de Alto Comedero", adelantó Jimena Saez, directora de Zoonosis municipal en diálogo con AM 630 - Lw8 Jujuy.

"Implementamos esta modalidad porque lo haremos junto con el registro único de mascotas, que es lo que nos permite a nosotros evaluar en un sistema si los animales están vacunados, castrados y nos permite enfocar mejor el trabajo. Saber además, cuántos animales callejeros hay, cuántos hay en cada domicilio porque mucha gente tiene siete, ocho, diez animales y no los lleva a vacunar. Recordemos que la vacunación es obligatoria y gratuita y necesitamos de la colaboración del vecino para que vacunemos a todos esos animales", agregó la funcionaria municipal.

En ese sentido, Saez aseguró que hasta el momento los datos que se tienen relevados indican que hay en promedio siete mascotas por vivienda. "Esa es la cifra que nos viene arrojando el sistema", afirmó. "Es un montón, por eso estamos para enfocar la vacunación antirrábica primero junto con el registro y posteriormente la castración".

"La realidad es que hay superpoblación animal tanto callejeros como dentro de las domicilios, por eso la importancia de la castración y la vacunación para evitar la proliferación de enfermedades zoonóticas", sumó la directora de Zoonosis.