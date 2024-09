Sólo el 27% de los establecimientos educativos en San Salvador tiene kioscos saludables

En 2016 San Salvador de Jujuy implementó la Ordenanza 6.977/16 para la promoción de kioscos saludables en las escuelas, con el objetivo de mejorar la alimentación de los estudiantes. Esta normativa dispone que los establecimientos educativos, tanto públicos como privados, ofrezcan opciones saludables en kioscos.

En diálogo con Somos Jujuy, Verónica Sánchez Rojo, exjefa del Departamento de Educación Alimentaria de la Dirección de Seguridad Alimentaria del municipio, quien impulsó la iniciativa, afirmó que desde hace unos años se avanza fuertemente en la implementación de los kioscos saludables en la capital aunque “todavía hay una resistencia por parte de los estudiantes, quienes eligen los productos ultraprocesados”.

Por eso destacó la importancia de acompañar este proceso de implementación con “charlas educativas de alimentación saludable y campañas de información para que los más pequeños incorporen hábitos saludables”.

En este sentido, la funcionaria municipal indicó que “el desafío de modificar hábitos alimenticios es profundo, ya que no solo involucra a los chicos, sino también a las familias”, y puso como ejemplo un caso en el que un kiosco decidió eliminar productos no saludables, pero tuvo que revertir la medida tras quejas de los padres. “El kiosquero se cansó porque los padres reclamaban que no se vendía una determinada gaseosa, y el dueño tuvo que volver a incluirla”.

Por otra parte, Sánchez Rojo informó que el municipio se encuentra revisando la ordenanza para adaptarla a la nueva Ley nacional de “Promoción de la Alimentación Saludable y el etiquetado frontal”. “Estamos trabajando para que los kioscos escolares sean 100% saludables a partir del próximo año, prohibiendo productos que tengan octógonos de advertencia en su envase”, explicó.

Además, se busca alejar los kioscos ambulantes de las inmediaciones de las escuelas para evitar la competencia desleal y que los alumnos accedan a productos no saludables fuera del control institucional.

Según indicó Sánchez Rojo “de los más de 100 colegios en San Salvador de Jujuy, solo el 27% cuenta con kioscos saludables, lo que indica la necesidad de intensificar los controles y la educación alimentaria” .

Finalmente la funcionaria indicó que en este trabajo de modificación que se está realizando “la estrategia también incluye la promoción de recreos activos” para fomentar la actividad física y combatir el sedentarismo que afecta a la juventud. “Queremos que los recreos no solo sean para comprar, sino para moverse” y destacó que “la idea es que esta ordenanza también se la puede aplicar en clubes, actividades recreativas y en las universidades, para no quedemos solamente con los colegios del primario y secundario, sino que vayamos un poquito más allá”.