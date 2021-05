Twitter lanzó «Tip Jar», una herramienta para enviar dinero o «dejar propinas»

Twitter lanzó este jueves una función que permite dejar propina o transferir dinero de un usuario a otro. Por el momento se encuentra en fase de prueba. Buscan incentivar la creación de contenidos.

La herramienta denominada “Tip Jar” fue dada a conocer por la propia compañía a través de un mensaje en la cuenta oficial de la red social. “Muestra tu amor, deja una propina”, es la consigna.

Actualmente se encuentra en fase beta y está siendo probada por muy pocos usuarios en EEUU. Según publicó la empresa se trata de “una nueva forma de dar y recibir dinero en Twitter”.

show your love, leave a tip

now testing Tip Jar, a new way to give and receive money on Twitter 💸

more coming soon… pic.twitter.com/7vyCzlRIFc

