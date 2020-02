Una jujeña creó un manual de sugerencias para vivir un Carnaval más ameno

Entre algunos puntos, resalta el cuidado del medio ambiente, no jugar con pintura y respetar a los demás, entender que el no, es no.

El próximo 22 de febrero dará inicio una nueva edición del Carnaval, una de las festividades que más cantidad de gente congrega a lo largo y ancho de la provincia, y donde por cuatro días, los jujeños se dejan encantar por la magia del diablo carnavalero.

Sin embargo, no hay que perder de vista que suceden acontecimientos y situaciones que generan que estas celebraciones pierdan su gracia por el mal accionar de las personas.

Por ese motivo, una jujeña presentó a través de sus redes sociales una especie de guía para brindar sugerencias y tener en cuenta algunos puntos específicos para pasar un Carnaval más ameno.

Dentro de las características que resalta en este “manual”, los ítems más importantes son: el cuidado del medio ambiente, no jugar con pintura y respetar a los demás, entender que el no, es no.

Al respecto, la joven manifestó a Somos Jujuy que decidió implementar este mensaje ya que en el 2019 dañaron mucho la Quebrada y ocurrieron muchos actos de violencia. A continuación te compartimos las sugerencias carnavaleras que se convirtieron en viral:

Un par de sugerencias para un carnaval más ameno:

1. No uses baldes plásticos, lleva tu propia botella y/o vaso (Reduce la contaminación, mantiene la bebida limpia y fría)

2. No toda superficie encontrada es BAÑO, ALOJAMIENTO Y/O PEÑA. Respeta los lugares públicos y a los habitantes del lugar en el que festejes.

3. Si vas a tirar PINTURA (Aplica a capital y subiendo al norte) pensalo dos veces. NO SOS BIENVENIDX

4. El talco y reymomo, no van a los ojos. No es guerrita de niñxs. Arrastra todo un ritual cultural. (Lleva lentes de sol/radiografia)

5. No olvides ponerte la albahaca del lado correcto. Evita malos entendidos.

Izquierda: soltero/a – Derecha: casado/a

6. Si ya hay 783 autos con música. Apaga el tuyo, hoy por todos..mañana por ti, por mi (En lo posible folklore y una que otra cumbia.. el resto lo dejemos para los días que restan del año)

Pd: NO ES NO. Prohibido acosar y abusar de alguna persona, no insistas, ni actúes sin su consentimiento. No seas necix, seguro hay alguien para vos.