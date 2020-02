Murió Larry Tesler, el creador del copy-paste

Lawrence Gordon Tesler, conocido por su apodo Larry, murió esta semana a los 74 años. Su nombre no tiene tanta fama como el de otras figuras de la escena tecnológica, por ejemplo el de Steve Jobs, con quien se codeó. Sin embargo, el neoyorkino nacido en 1945 es la mente detrás de una de las funciones más conocidas y utilizadas en computadoras e incluso celulares.

En ocasión de su fallecimiento, las reseñas recuerdan el principal hito en el currículum de Larry Tesler: él ideó la función cortar, copiar y pegar. Lo hizo mientras trabajaba para Xerox, durante la década del setenta, en un centro de investigación de esa empresa en Palo Alto, California. De esa usina surgieron otros productos que alcanzaron gran popularidad, como el primer mouse creado por Douglas Engelbart.

Graduado en Ciencia de la Computación en la Universidad de Standford, ya en sus primeros trabajos Tesler procuró que las tecnologías disponibles fueran accesibles y no exclusivas de los grandes laboratorios o academias. Su celebérrimo copy-paste, que creó junto con el programador Tim Mott, nació para un procesador de texto denominado Gypsy. Como sabemos, el alcance de esas funciones tomadas del “mundo real” y llevadas al virtual se extendió notablemente.

En rigor, actualmente cortamos, copiamos y pegamos no sólo en computadoras (especialmente con los ya clásicos atajos CTRL+X, CTRL+C y CTRL+V, respectivamente) sino que también lo hacemos en smartphones y tablets a través de menús y presiones prolongadas. Además, la función trascendió por mucho elementos en una hoja de texto. Ahora, no hay indicios de que esas características que trabajan en colaboración con el portapapeles vayan a desaparecer de nuestros dispositivos.

El vínculo de Tesler con Apple

La relación de Larry Tesler con Steve Jobs comenzó en 1979, cuando durante su estadía en Xerox fue asignado para mostrarle al cofundador de Apple y otros empleados de esa firma las instalaciones de la compañía, donde además vieron en funcionamiento a “Alto”, una de las primeras computadoras personales de la historia. La demostración incluyó una interfaz con carpetas, menús e inclusive el concepto de copiar, cortar y pegar.

En un evento celebrado en 2011, Tesler contó que Jobs estaba muy emocionado y que le dijo: “Estás sentado en una mina de oro. ¿Por qué no estás haciendo algo con esta tecnología? ¡Podrías cambiar el mundo!”.

Después de ese encuentro, el líder de Apple convenció a Tesler para que abandone Xerox y pase a su compañía. Estuvo involucrado en el diseño de interfaz de usuario Lisa, que usaron las computadoras Mac, y también en Newton, un antecedente del iPhone. Trabajó en la empresa de la manzana hasta el año 1997.

Luego se desempeñó como ejecutivo en Amazon enfocado en mejorar la experiencia de compra, y más tarde fue jefe de diseño en Yahoo.

Reacción en las redes

Si bien, como señalamos, Tesler no ha tenido gran fama, su fallecimiento despertó reacciones en las redes. En su mayoría, de usuarios agradecidos por una función omnipresente y útil, incluso después de muchas décadas de haber sido creada.

Si hay alguien a quien agradecer en la vida es a este señor!

Muere inventor del copy/paste #RIPLarryTesler https://t.co/kyIgrcZIGx — Izrrael (@Izrrael) February 20, 2020

Computer scientist Larry Tesler, inventor of the cut, copy and paste feature, has passed away at 74 years old. RIP 🙏🏽 #RIPLarryTesler pic.twitter.com/J2zhch9qPw — Moran (@KinqSam_) February 20, 2020

Today we work more efficiently thanks to this man. RIP, Larry Tesler.#RIPLarryTesler #CutCopyPaste https://t.co/AbRNEwXOla — Angie Villalba (@AngelaV_13) February 20, 2020

Interesting how seemingly small contributions can have massive global impact. How would #computing be without cut, copy and paste? #RIPLarryTesler Larry Tesler: Computer scientist behind cut, copy and paste dies aged 74 https://t.co/WWGQsaFmA5 — Silver Kayondo (@SilverKayondo) February 20, 2020