Trepó hasta la ventana del hospital para ver a su madre que murió por coronavirus

La imagen muestra a un hombre sentado en una ventana. Nada que a simple vista justifique que la foto se haya convertido en el fenómeno viral que conmovió las redes sociales del mundo en las últimas horas.

Lo que sí es emocionante es lo que hay detrás de ese retrato: la historia de un hijo que por amor escaló un muro altísimo en un hospital y se sentó junto a una ventana para ver a su madre enferma de coronavirus y despedirse de ella.

Según el sitio de noticias Al Nas, Jihad Al-Suwaiti, un joven palestino de la ciudad de Beit Awa, en Cisjordania, se despidió de ella subiendo hasta la ventana de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Estatal de Hebrón, en donde la estaban tratado por Covid-19.

The son of a Palestinian woman who was infected with COVID-19 climbed up to her hospital room to sit and see his mother every night until she passed away. pic.twitter.com/31wCCNYPbs

— Mohamad Safa (@mhdksafa) July 18, 2020