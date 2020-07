Le contó a su papá que es gay y la respuesta fue tan emocionante que se hizo viral

«Tengo novio pa, se llama Nico», le escribió Federico a su papá por WhatsApp. Fede tiene 24 años, nació en Miramar y esta semana subió a su cuenta de Twitter la conversación con su papá Ricardo en la que le contaba que estaba en pareja con un chico. La respuesta de «Kalo» como lo llaman sus amigos, emocionó tanto al joven que decidió compartir esa charla sin saber que se haría viral.

Padre y hijo hablaban por WhatsApp como todos los días, cuando el joven decidió mandarle una foto junto a su novio. Hacía un tiempo quería charlar con Ricardo sobre su vida amorosa y su orientación sexual y cuando lo hizo, su padre reaccionó de manera simple y amorosa. Cuando le dijo: «Tengo novio pa, se llama Nico», la respuesta fue: «Espectacular Fede, bien ahí».

El diálogo siguió y Federico le contestó: «Te lo quería contar, no sé si querés decir algo a respecto». Kalo, por su parte, afirmó que sí, que era feliz de que estuviera bien.»Tengo imagen de pacato, pero no lo soy», aclaró.

Por distintas razones, hace dos años que padre e hijo no se ven ya que Ricardo vive en Miramar y Fede en Capital Federal desde 2015 cuando se mudó para estudiar en la UBA. «A Nico lo conocí en diciembre del 2018. Nuestro comienzo fue muy cómico porque yo en enero de 2019 me iba por tres meses de viaje con la idea de no volver. Pasado ese tiempo regresé y al llegar a casa, mi mamá lo había invitado de sorpresa a mi bienvenida».

El tiempo pasó, se pusieron de novios y ahora, que cumplen un año oficialmente juntos, Fede decidió que su papá tenía que saber que era gay y que estaba muy feliz con su pareja. «Hace unos días estaba con ganas de contarle. En medio de una charla como la de todos los días me surgió así como se ve en las fotos decirle que estaba con Nico. No sabía realmente cómo se lo iba a tomar», explica Federico.

«Cuando me contestó, realmente no me esperaba algo tan simple y lindo. Porque era eso, algo que a él no le hace cambiar lo que siente por mí. Que me dijera que mientras yo sea feliz, él también, fue algo que me llenó el corazón», afirmó el joven.

Antes de terminar la nota, Fede aclara que nunca pensó que su posteo se fuera a hacer viral y quiere dedicarle unas líneas también a su mamá. «Creo que fue a la que más me costó contárselo. En marzo del 2017, hacía poco había salido formalmente con un chico y una noche que salimos a cenar mientras comíamos el postre aproveché para mencionarle que había terminado una relación, pero que yo estaba bien. En todo el relato nunca mencioné el género hasta que ella me preguntó por “ella” y yo empecé a negar con la cabeza. Se dio cuenta y me dijo ‘no es un ella’, y ahí llegué a la conclusión de que a mí me gustaban los chicos».

Acabo de salir del closet con mi papá después de 5 años y está fue su respuesta ❤️🌈 pic.twitter.com/9Kg40ZQqRL — NARCOBARBIE 💗 (@fefeildarraz) July 22, 2020

Federico termina la nota destacando un momento que compartieron de regreso a su casa en el auto: «Se puso a llorar en un semáforo y me dijo que estaba feliz por mí, que no quería que nadie me lastimara. Yo le dije que no llorara, que yo estaba bien. Que aprendí mucho sobre lo poco que a veces podía llegar a entender de amor la gente, pero que ella me había criado, que estaba listo para lo que viniera».

Ahora, el joven afirma que solo resta que una vez que termine la cuarentena se dé la presentación formal de Ricardo y Nicolás: «Tengo muchas ganas de que papá lo conozca. Nosotros somos muy familieros y poder compartir nuestra felicidad con nuestros seres queridos es muy lindo».

Fuente: TN