Detuvieron a una periodista en Santiago del Estero por bajarse el barbijo para salir al aire

La Policía de Santiago del Estero demoró el viernes a una periodista por no usar el barbijo durante sus participaciones en una radio de la localidad de Selva.

Se trata de Verónica Gonella, de la FM Atlantic, que una y otra vez les explicó a los uniformados que el barbijo impedía que el handy captara su voz para salir al aire en la radio.

“Mi trabajo es a través del handy porque soy movilera en la calle. Solo somos dos personas a la mañana: el dueño de la radio Ricardo Rene, desde el estudio, y yo, con el handy, en la calle. Cuando uno habla a través del handy, uno se escucha lejos con el barbijo, prácticamente no se toma el audio”, contó la periodista en diálogo con TN.

Eso mismo les detalló una y otra vez a los policías desde que comenzó el aislamiento social por el coronavirus. Y eso mismo les repitió a los uniformados el viernes por la mañana. Pero algó cambio: “Hace 190 días que acá estamos en cuarentena más allá de que no hubo casos. Cuando salgo al aire, me bajo el barbijo. Lo que pasa es que cada quince días viene un recambio de seguridad y cada quince días tengo que decir por qué lo hago. Esta vez, el policía me pidió que me pusiera el barbijo, pero le expliqué por qué lo tenía bajo. Volví al aire. Me volvió a llamar la atención. Le dije lo mismo. Al final cinco policías me pidieron acercarme a la seccional”.

“En la seccional esperé un cierto período de tiempo para saber al final que estuve aprehendida desde las 10 de la mañana hasta las 20 horas. Me iniciaron una causa penal, pero por suerte mucha gente que estaba en ese momento en la calle puede dar fe de lo que pasó”, lamentó.

Para la periodista Gonella, el accionar policial puede haber respondido a otros intereses mayores que al uso correcto del barbijo: “Los últimos casos en la provincia fueron de policías de Santiago del Estero capital. Obviamente hubo animosidad conmigo porque el Municipio y la Policía no cuentan los casos de contagio».

«En Selva, por violar la cuarentena, hubo una incalculable cantidad de gente detenida, pero creo que solo a mí me demoraron por no usar el barbijo”, concluyó.

Ricardo Rene, dueño de la radio, defendió a su cronista y lamentó el silencio del resto: “Me llama la atención la pasividad de las distintas fuerzas políticas: ninguna dice nada por miedo al gobierno provincial o a la Policía. Con esta actitud de detener a nuestra periodista buscan callarnos, pero nosotros decidimos ser un medio en democracia y nadie puede enojarse por nuestra opinión”.

Fuente: TN