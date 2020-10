Quiso hacer un video de Tik Tok y tuvo que ser rescatada por los bomberos

Rosie Cole y sus amigos se habían juntado a tomar vino y tequila. Después de un largo rato, el alcohol comenzó a hacer efecto y todo lo que vino luego terminó en una insólita anécdota.

La joven de 21 años había apostado con sus amigos que su cuerpo entraba dentro de una secadora y decidió filmar su intento por meterse allí para un video de Tik Tok.

Rosie comenzó a meter su cuerpo dentro del electrodoméstico y una vez allí se dio cuenta que no había manera de salir. En ese momento, sus amigas intentaron sacarla pero no funcionó, es por eso que no les quedó otra opción que llamar a los bomberos para que rescaten a Cole.

Los profesionales, de Reino Unido, llegaron a los pocos minutos y comenzaron con las tareas necesarias para sacar a la joven de ese lugar. Luego de 20 minutos, consiguieron liberarla de la secadora. Tras conseguir salir, la joven dijo: “Estaba con mis otros compañeros de casa, y uno de ellos me retó a entrar”.

Y luego añadió: “Yo, pensando que no había ninguna posibilidad de que encajara, decidí intentarlo. Para mi sorpresa, pareció más fácil de lo que pensaba”. “No fue hasta que moví ambas caderas hacia adentro y crucé las piernas detrás de mí que me di cuenta de que no podía salir”. reveló.