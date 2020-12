Pan de Navidad salado y con fiambre: la original propuesta de una joven cocinera

Camila Devoto es una emprendedora de 20 años que vive en Rafael Castillo, Buenos Aires, con su madre y sus hermanas, y quiere ser chef. En septiembre, luego de un primer intento con un local de comidas rápidas, lanzó su segundo emprendimiento gastronómico, una panadería que llamó Dolce Luna. Empezó haciendo cosas comunes como tortas, panes o alfajores. Después tuvo una ocurrente idea que hizo explotar las redes: se trata del «pan salado», un pan casero hecho con la forma del típico pan dulce navideño, que en vez de tener pasas o frutas abrillantadas se hace con salame, jamón y queso. La singular propuesta y su llamativo aspecto causaron furor y ya le encargaron varios para las fiestas.

Su negocio anterior fue un trabajo conjunto, pero decidió ir por su propio camino y hoy se maneja sola con un horno pizzero que tiene en su casa. «Siempre me gustó la cocina, pero nunca hice ningún curso, todo lo que aprendí fue de internet o de gente que me ayudó. Mi idea con este negocio es juntar plata para poder hacer un curso de gastronomía, porque es lo que me gusta y me quiero dedicar a esto», cuenta la joven.

Camila trabaja a través de internet, compartiendo sus productos en los grupos vecinales y de compraventa de Facebook, y también se encarga de hacer el delivery en puntos de encuentro.

Como muchos grandes inventos, su pan salado surgió por una casualidad. Luego de haber hecho una tanda de pan dulces, le sobraron varios moldes de papel y se le ocurrió hornear panes caseros a los que les incorporó queso, salame y jamón. «La primera vez que lo hice fue solo para probarlo, y como quedó bien y re rico, le saqué fotos y lo publiqué, y hubo un montón de comentarios» explica.

Sólo una de las varias publicaciones del producto obtuvo alrededor de 700 interacciones, entre reacciones, comentarios y compartidos. «No me esperaba tanto, yo lo publiqué y al rato veo que me llegaban un montón de notificaciones. Más que nada fueron comentarios buenos por suerte, aunque hubo también algunos malos. No entiendo por qué tirar mala onda si al fin y al cabo es solo pan con fiambre» reflexiona, y agrega que tuvo «un montón de pedidos». Al día siguiente me encargaron 10, muchos para las fiestas. Desde el 22 al 24 voy a estar bastante ocupada», adelanta.

Camila no habrá estudiado gastronomía, pero sí hizo escuela. Después del furor que causó su publicación, muchas personas y hasta páginas de Facebook de panaderías empezaron a publicar y poner a la venta sus propias versiones de «pan salado». «Lo noté, y me pone muy feliz que la gente logre innovar, se inspire y que sus emprendimientos también tengan éxito. Más por este año duro» cuenta.

Camila ahora está pensando en cómo invertir para mejorar su emprendimiento. «En Dolce Luna hago todo yo sola, desde la cocina hasta las entregas, por eso a veces se me complica. Ahora que publiqué lo del pan me están haciendo pedidos hasta por Palermo y otros lugares que quedan lejos», dice. «Estoy pensando hacer algo más para innovar -analiza-, quiero hacer un curso y contratar un delivery, que me ayudaría un montón».

