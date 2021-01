Tiene 9 años, hizo un dibujo para ayudar a su papá a conseguir trabajo y lo logró

Una nena de 9 años logró cambiar la realidad económica de su familia, en Gregorio de Laferrere, La Matanza, gracias a su creatividad. Sus padres se habían quedado sin trabajo y, en medio de las restricciones por el Covid-19, conseguir una changa se volvió más difícil. Por este motivo, Mailén Díaz decidió poner manos a la obra e hizo un dibujo en el cual promocionó las habilidades de su papá. Lo que no esperaban era que se volviera viral y terminara generando un sinfín de llamados para darle empleo.

“Cuando nosotros quedamos sin trabajo planteé que necesitaba comprar la máquina (de cortar el césped) y ella escuchaba que nosotros hablábamos con la madre. Primero, hizo otro dibujito y con ese salió un poco de trabajo”, comenzó contando Gustavo Díaz en diálogo con TN. Y continuó explicando que “al publicarlo tantas veces” en las redes sociales dejaron de llamarlo. “Iba a cortar pero el pasto no crecía y también había mucho pibe en la calle haciendo lo mismo”, resaltó.

Fue allí cuando su papá, con el incentivo de que “tenían que juntar plata para viajar a Tucumán”, la invitó a hacer otro dibujo. Mailén diseñó sola un colorido folleto en el que se ofertaba trabajo de jardinero. En el dibujo se ilustraba a sosteniendo una bordeadora y la frase: “Suerte papi”. A su vez, dibujó el logo de WhatsApp junto al celular del hombre.

“Le dije ‘ponele el alma’ y le puso demasiado el alma. No pensábamos que iba a tener tanta repercusión. Lo publicamos por acá por la zona. Se hizo tan viral que es de no creer”, señaló Gustavo, quien recibió llamados de varias provincias y hasta de una persona que vive en Australia que se comunicó con él para darle unas palabras de aliento.

El hombre pasó de estar desempleado a cortar el césped en hasta cinco jardines por día. “Me desbordó”, reconoció. Pese a que el dibujo fue publicado por la familia en grupos vecinales de Facebook, de zonas cercanas a Laferrere, comenzaron a llamarlo de barrios más lejanos. A su vez, alguien lo subió a Twitter y su celular estalló de llamados.

“Dibujar a mí me encanta. No es algo que me mandan a hacer, yo lo hago por diversión”, admitió Mailén, que acaba de pasar a quinto grado de la primaria.

Sobre su segundo diseño, contó que se le ocurrió “ponerle más colores”, porque el anterior “cansaba mucho”. “Le puse dibujos de pasto y flores”, detalló. A su vez, contó que ya está pensando en realizar un tercer dibujo.

Además de Mailén y Gustavo, en la casa familiar viven Noelia, la madre de la nena, y su hermana menor Ámbar, de 5 años. Consultada sobre qué hizo durante la cuarentena, la joven artista recordó que participó de clases por Zoom, pero también “dibujaba, veía la tele y jugaba con sus primos”, que viven en el mismo terreno.

En relación a la gran repercusión que tuvo su dibujo, Mailén contó: “Cuando mi papá me contó que llamó el cantante Dipy yo me volví loca y cuando me dijeron que íbamos a salir en la tele no lo podía creer”.

Gustavo contó que en los últimos meses la familia estuvo muy necesitada. El hombre hacía suplencias como portero, pero no lo llamaron. Tampoco le salían muchas “changas” que solía hacer porque en plena pandemia el miedo al contagio generó el cierre de muchas puertas.

Así que el padre de familia desarmó un auto con el que años atrás trabajaba de remisero y comenzó a venderlo por partes. “Lo desarmé porque no lo podía arreglar. Durante un año casi nos dio de comer”, reconoció.

Tras un año duro, Gustavo se mostró agradecido por esta oportunidad laboral que surgió gracias a la creatividad de su hija mayor. Y recordó que siempre pensaba: “Dios tarde o temprano nos va a mirar”.

