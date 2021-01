En su primer domingo como presidente, Biden compró comida en el restaurante de una cordobesa

El presidente de Estados Unidos, en su primer domingo como mandatario del país más poderoso del mundo, cumplió con sus rituales habituales: ir a misa y pasar el día con su familia.

Lo llamativo fue que compró su desayuno en el local de comidas de una cordobesa.

Biden fue cerca del mediodía a misa a la iglesia católica Holy Trinity, en el barrio de Georgetown. Luego ordenó a la caravana que se detuviera en su regreso para que su hijo Hunter pudiera bajarse a comprar un típico “bagel” (un pan esponjoso especial con forma de anillo que suele rellenarse de diversos elementos) en Call your Mother, un local rosa y verde en la esquina de la calle O y 35, en Washington, publicó Clarín.

La comitiva de autos oscuros y blindados se frenó a unas cuadras del lugar para que el presidente pudiera comprar su almuerzo.

La dueña del lugar es la cordobesa Daniela Moreira Camia, chef profesional, de 30 años, que ha convertido a sus “bagels” en una comida icónica de Washington.

En la capital de EE.UU. ya abrió ya cuatro locales y se encamina a la inauguración del quinto. Moreira ha sido destacada el año pasado como una de las 30 mejores emprendedoras de menos de 30 años de los Estados Unidos, por Forbes.

Sobre lo que pasó con Biden

«El hijo de Biden se bajó y estuvo varios minutos registrando el pedido para llevar. Mientras tanto, sus hijas Finnegan y Maisy, que también habían ido a misa, se quedaron en el auto con su abuelo, el presidente, y el servicio secreto», agrega Clarín.

Moreira se había ido de su negocio justo 10 minutos antes.

Un vecino le envió una foto con todo el movimiento de seguridad en la esquina y le advirtió: “Creo que hay algo importante”, sin saber de quién se trataba. “Yo no me podía comunicar y al rato la manager me llama y me dice: no es broma, estuvo el presidente”.

Moreira cuenta que Biden se compró un bagel de sésamo con queso crema y otros de los más clásicos. “La verdad, estoy en shock”, afirma. “Mi teléfono no paró de sonar después de la visita”.

La cordobesa es oriunda de la zona de Alta Gracia y La Serranita y dice que por la repercusión se preparan a vender más estos días. “Esperamos que vuelva de nuevo. Nosotros estamos impresionados, recién asumió el miércoles, después de 4 años muy oscuros para Washington DC. Que el primer fin de semana él salga así, que no se esconda, es una alegría. Muestra que es un presidente de la gente, no de esconderse”.

“Esperamos que vuelva (Biden), que vaya a muchos negocios y restaurantes que necesitan un empujón después de todo lo que está pasando”.

En declaraciones este lunes a Aquí Petete, de radio Mitre Córdoba, Moreira Camia dijo: «Todavía estoy que no caigo para serte honesta. Tenemos la esperanza de que vuelva. Abrimos una pizzería primero, y bueno, así se fueron abriendo las puertas de a poquito y con mucho trabajo y sacrificio acá estamos».

«Yo y mi socio cocinamos lo que nos gusta comer a nosotros, tenemos la regla que si no sabemos qué significa un ingrediente no lo usamos. Entonces queremos darle de comer a todos, no a cierto tipo de personas o culturas. Y productos argentinos tenemos alfajores blanco y negro, antes de la pandemia teníamos empanadas en el menú. Yo hago cocina simple, rápida y eficiente, como cocinaba mi mamá para 4 chicos. No cocino asado pero sí algo simple, pocos ingredientes, frescos».

«Una vez al año estaba yendo a la Argentina pero ahora del año pasado que no voy. Es importante que el Presidente apoye a pequeños negocios como nosotros para que la gente vaya, es importante», añadió.