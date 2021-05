Maru Botana sobre el video viral en el que chupa un hielo: “Nunca me percaté de la forma”

Antes de que se decretaran 9 días de cuarentena estricta, Maru Botana viajó con su familia a Mendoza. Enamorada de las montañas de Uspallata, la cocinera compartió con sus seguidores algunas historias en las que registró el imponente paisaje. Entre todas esas publicaciones, hubo una que no tardó en volverse viral: el video en el que se la puede ver chupando un hielo como si fuera un helado. “Mirá que rica la heladita. Mmm, está buenísima”, dice en las imágenes en cuestión.

Inevitablemente las redes sociales se llenaron de comentarios con doble sentido sobre ese particular momento y surgieron chistes al respecto. “Te vas a hacer un fernet y Maru Botana se chupó todo el hielo”, ironizó un usuario en Twitter. En tanto, otro tuitero acotó: “Impresionante la máquina de memes que esté produciendo. Exijo que todos le compremos sus tortas, se lo merece por todo el marketing involuntario”.

En ese sentido, uno de los que se hizo eco fue José María Muscari. “Me encantó el casting virtual de Maru Botana para Sex, pero tengo el elenco completo”, bromeó el director teatral.

Tras esta repercusión, el posteo fue eliminado de las redes sociales de la famosa conductora y empresaria gastronómica. Sin embargo, en diálogo con Clarín, ella explicó por qué el video ya no se encontraba en su cuenta de Instagram. “No lo borré yo. Lo borró uno de los chicos que me manejan las redes sociales que se asustó. Yo por eso lo subí. Porque me parecía muy gracioso. Yo no lo borré”, sostuvo. Y agregó, sobre la cantidad de reacciones que generó: “¡Me causa mucha risa!”.

Volviendo al tema, Botana tuvo una divertida charla con Intrusos (América) y explicó cuál fue su motivación para compartir esa situación con sus followers. “Me encantó la helada. No saben lo que eran las plantas que toman ese hielo. Y me copé chupando mi helado de agua. Nunca me percaté de la forma, me encantó. Estaba disfrutando un montón. Y seguí mi día, me fui a pasear, a escalar, hice cabalgata…”, manifestó.

Luego, añadió: “De repente me llama el chico que maneja mis redes y me dice ‘está en todos lados tu video, lo bajé. Me agarró pánico’. ¡No entendía nada! Le pregunté por qué hizo eso si estaba buenísimo el video. Ahí me di cuenta. Después venían los chicos y me mostraban mensajes que decían ‘Maru te chupo todo el hielo’. Explotó en las redes. Hoy me levanté y lo volví a subir porque no había más heladito”.

Por otra parte, la periodista Paula Varela le preguntó cómo se había tomado su familia el impacto que generó el posteo. “Mi marido ni se entera si no le cuento yo o se lo dice alguien del campo. Cero redes. Mis hijos no toman conciencia de la madre que tienen. Por suerte, soy libre. Mis hijos no me están controlando y me divierto. Nunca me imaginé que esto iba a tomar tal dimensión”, concluyó entre risas.

Fuente: TN