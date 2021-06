Un albañil les destruyó la casa a sus jefes porque en vez de pagarle se fueron de vacaciones

Un albañil enojado porque no le habían pagado por su trabajo, destruyó la casa que estaba remodelando en la ciudad de Leicester, Inglaterra. Los dueños de la vivienda se enteraron cuando regresaron de sus vacaciones.

Una discusión entre un albañil y el dueño de una casa, en donde se realizaban remodelaciones, terminó en una increíble historia, al mejor estilo de la película Relatos Salvajes.

La pelea entre ambos inició porque el propietario de la vivienda consideraba que el obrero no había terminado el trabajo en el tiempo acordado y por eso decidió no pagarle e irse a tomar unos días de descanso con su familia.

Por su parte, el albañil, molesto ante esta situación, tomó represalias y demolió parte de la fachada de la propiedad como el techo y varios sectores que terminaron siendo escombros.

Además, esta ataque de furia del obrero a otros vecinos se quejaron porque se dañaron partes de sus viviendas y también las calles terminaron llenas de escombros que impedían la circulación.

🏡It was supposed to be the renovation that turned a newly bought property into a dream family home.

But after an argument over the bill for an extension got out of hand, this house in Leicestershire is entirely wrecked.

Thread 🧵👇https://t.co/LxgQlYIwoX

— The Telegraph (@Telegraph) June 9, 2021