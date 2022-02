“No estoy preparado»: la excusa de un padre para no volver a ver a su hija

Una mujer compartió en redes sociales el mensaje que le envió su ex pareja pidiendo no volver a ver su hija y se volvió viral. «Pero mamá siempre tiene que poder…”, dijo.

«No estoy preparado, no me sale, no sale nada de mí”, esa fue la excusa que un hombre le envió por WhatsApp a su ex pareja para justificar su pedido de no volver a ver a la hija que ambos tienen en común. La mujer compartió una captura del mensaje en su Twitter bajo el mensaje “pero mamá siempre tiene que poder…”.

El tweet, publicado en @danielaramxs, se viralizó en las últimas horas y recibió numerosas respuestas al respecto. Los comentarios van desde aquellos que condenan al hombre por no ejercer su rol de padre, etiquetándolo de “cobarde” y “sinvergüenza”, hasta otros que justifican su accionar argumentando que “las decisiones unilaterales y personales se deben respetar” o quienes intentan rescatar la “sinceridad y respeto” que tuvo el mensaje.

EL MENSAJE

“Daniela te mando este mensaje para no hacer esperar más ni para que haya más problemas y que quede todo en claro”, escribe primero el hombre y continúa con “yo no estoy preparado, no me sale, no sale nada de mí, no tengo iniciativa de ir a buscarla”, manifestando su falta de interés en cumplir con su papel como padre.

“Es muy loco, sí, pero prefiero decirlo y no boludear más, el tiempo pondrá todo en su lugar, hoy me pasa esto y estoy así. Quería que lo sepas porque sos la madre” argumenta la ex pareja de esta mujer y agrega: “No quiero jugar con Gala en ir a buscarla, desaparecer, después ir a buscarla y sin que salga de mí, ¿me entendés?. Es lo que me pasa, es lo que siento”.

Si bien luego reconoce que probablemente se arrepienta de su decisión, se justifica explicando que no quiere hacer algo que no salga de él para evitarle más sufrimiento a su hija: “Sufre Gala, sufro yo, no está cómoda, yo tampoco”. Asimismo, el hombre admite que no está cumpliendo con su obligación como debería, pero le explica que es lo que él prefiere: “Dirás, que hdp, que mal padre, sí, soy eso, pero prefiero ir con la verdad de lo que me pasa”.

“Es lo que me pasa, la plata se la voy a seguir dando igualmente siempre. Chau” fue el cierre del descargo enviado por el progenitor de la niña, en el cual deja en claro que, a pesar de no cumplir con sus obligaciones parentales, garantizará el envío de la manutención correspondiente. “No quiero líos, no quiero peleas. Si algún día nos cruzamos, no existo, no existimos”, sentenció antes de dar fin al mensaje.

REPERCUSIONES

Tras volverse viral, el tweet obtuvo una gran cantidad de críticas, comentarios y respuestas, sumamente variadas, sobre la situación. Entre la catarata de mensajes recibidos, pueden encontrarse desde usuarios que empatizan con la mujer y, en general, con todas las madres que tuvieron que afrontar solas una crianza. Mientras que también pueden leerse los mensajes de quienes justifican la actitud del padre, rescatan que al menos fue sincero o, incluso, explican por qué es correcta o válida su postura. Hasta el influencer político, Iñaki Gutiérrez, dio su opinión al respecto.

