Le pidió casamiento a su novio por la ciudadanía europea y él la rechazó: “Ahora te ponés romántico”

Paula regresaba a su casa en colectivo y durante un momento pensó en la charla que había tenido con David, su novio, la noche anterior. Fue la respuesta de él a la última pregunta que ella le había realizado lo que volvió a despertarle una sonrisa.

Antes de arribar a su destino, la joven tomó su celular, abrió la aplicación de Twitter y escribió: “Mi novio tiene ciudadanía y no se quiere casar conmigo porque dice que hay que hacerlo por amor. Justo ahora te pones romántico, David”.

Su publicación generó, en menos de 48 horas, más de tres mil retuits y 117 mil likes. Tras ver la catarata de comentarios que se empezaron a generar por su posteo, Paula enfatizó: “Che, obvio que mi novio me ama pero él quiere que me case por amor, no por la ciudadanía”.

El comienzo de una relación que nació en 2019

Paula y David se conocieron en diciembre de 2019 mientras trabajaban como programadores en la misma empresa de la que él sigue siendo parte y ella no. “Él se acerco a mí. Hablamos en una fiesta de fin de año de año del laburo. Ese día no pasó nada, pero nos pasamos los celulares y comenzamos a charlar”, dijo Paula a TN.

El devenir del vínculo se encontró condicionado por el inicio de una pandemia que les impedía encontrarse pero no verse. “Estamos los dos trabajando desde casa y hacíamos videollamadas para hablar. Fue muy duro todo ese año”, agregó la joven de 26 años.

“La cuarentena me pegó muy mal. El encierro, no poder ver a nadie. Estaba muy angustiada por no poder compartir nada con él; mis días transcurrían a la espera de poder verlo”, detalló.

“Después, cuando todo se flexibilizó, nos juntábamos unos días al mes. Yo iba a su casa y me quedaba un par de noches. Pero no estábamos de novios. Él salía de una relación de ocho años y no estaba para otro noviazgo”, relató la protagonista del tuit viral.

Un año de noviazgo y la charla sobre el casamiento

Fue recién a comienzos de 2021 cuando se sentaron a dialogar, tras un viaje express a la Costa Atlántica, para entender qué rumbo le darían a su vínculo. “Le dije que pensara qué quería hacer, porque yo no estaba para seguir esperándolo”, recordó Paula.

David, al retornar, le respondió que sí, que quería iniciar una relación con ella. “Nuestra primera salida fue ir a comer una picada en un lugar re lindo por Villa Ballester. Él vive ahí. Y en diciembre del año pasado me presentó a sus papás”, continuó.

Respecto al diálogo que mantuvieron y que luego se viralizó en Twitter, Paula narró que surgió por un proyecto que ambos sostienen y es el de vivir en el exterior. “Lo ideal sería hacerlo a fines de 2023. Buscamos encontrar laburos buenos, ahorrar y probar suerte en Europa”, explicó.

“Yo le dije: ‘Che, cuando nos vayamos a Europa yo no voy a tener ciudadanía. Es un lío sacarla, es más fácil casarse. Nos podemos ir casando y ya fue”, reveló Paula.

Fue allí cuando David le contestó: “No voy a hacer eso, hay que casarse por amor y no por la ciudadanía”.

“Era un tuit en joda. Ayer justamente cumplimos un año de novios y ambos sabemos que es muy pronto para casarse. Pero me da mucha gracia porque lo que subí tampoco era chistoso. Era una charla en broma pero me gustó mucho lo que me dijo”, sostuvo Paula.

Y concluyó: “La gente decía que él no me amaba, se lo tomó muy en serio y yo no me paraba de reír. No puedo creer cómo opinan de la vida ajena sin conocerla. Pero es Twitter. Me quedo con lo que me respondió mi novio, que me sorprendió y también me encantó”.

