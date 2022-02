Murió Don Hernán, el abuelo fanático de Lionel Messi que anotaba sus goles en una libreta

Don Hernan, uno de los hinchas más fanáticos de Lionel Messi, murió este sábado a los 100 años. El hombre se hizo conocido por seguir al pie de la letra la carrera profesional del deportista, al punto de anotar cada uno de sus goles en un cuadernito, algo que fue reconocido por el capitán argentino.

“No conoce la tecnología. No tiene teléfono, no tiene internet, ni computadora. Anota en sus hojas todos y cada uno de los goles de Messi. Lleva la cuenta de todos los partidos. Cada vez que juega el Barça. Como no lo puede ver por la tele, me llama y me pregunta cuántos goles metió Messi”, contó en su momento Julián Mastrángelo, su nieto, en el video de Tik Tok que más adelante se terminaría viralizando.

Fue justamente su nieto el que confirmó la noticia de la muerte de Don Hernán y señaló que “se fue realmente feliz”.

“Hasta siempre, abu. Gracias a ustedes, se fue tranquilo y realmente feliz. Saludo de Messi, ‘famoso’ y con alegría, por eso subo esta foto en la que juntos sonreímos con la de Argentina. Completaré la libreta de sus goles por ti”, escribióel joven en su cuenta de Instagram.

El saludo de Lionel Messi a Don Hernán cuando se enteró que anotaba todos sus goles en un cuaderno

La historia de Don Hernán llegó hasta el mismísimo Leo Messi quién lo saludó en su último cumpleaños a través de un cálido video: “¡Hola Hernán! Obviamente me llegó tu historia y me parece una locura que lleves guardados los goles de esa manera… Nos vemos pronto”, fueron las palabras que usó el rosarino para emocionar al abuelo.

“No me digas que es Messi. ¿Y dónde está? ¿En la casa?”, preguntó sorprendido Hernán a su nieto, Julián Mastrángelo, mientras a ambos se les caían las lágrimas. “Llegamos a Messi, eso no se hace todos los días. Te lo agradezco de todo corazón”, agregó este fan.

Una historia emotiva que llegó a Lionel Messi después de la difusión en redes sociales

La historia comenzó luego de que Julián publicara un video en su cuenta de Instagram en el que contaba la historia de su abuelo. “Como no tiene tecnología, no conoce internet, no tiene teléfono, ni computadora, anota todos sus goles en estas hojas. Todos y cada uno de ellos, y lleva la cuenta de todos los partidos. Cada vez que juega el Barça y no lo puede ver por la tele, me llama y me pregunta cuántos goles metió Messi, para seguir sumando en esta lista que ya tiene más de 730 goles anotados”, lo presentó.

El video tuvo gran repercusión y comenzó a viralizarse, hasta finalmente llegar al capitán de la Selección argentina y del Barcelona. Leo no dudó, grabó el mensaje y buscó la forma de que el material llegara a destino.

Fuente: Todo Noticias