Instagram: reportan fallas de funcionamiento en todo el mundo

Instagram presentaba durante la tarde del jueves fallas en su funcionamiento, como problemas en la carga de contenido y en la aplicación, según confirmó la red social en su cuenta de Twitter.

«Sabemos que algunas personas están teniendo problemas para acceder a Instagram. Estamos trabajando para que las cosas vuelvan a la normalidad lo antes posible. ¡Disculpen las molestias y tengan paciencia! #instagramdown», publicó Instagram en Twitter.

We’re aware that some people are having trouble accessing Instagram. We’re working to get things back to normal as quickly as possible. Sorry for any inconvenience, and hang tight! #instagramdown

— Instagram Comms (@InstagramComms) September 22, 2022