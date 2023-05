Neuquén: condenaron a un hombre por matar a su gato con una estufa a leña

Un hombre mató a su gato tras meterlo en una estufa y fue condenado por crueldad animal . El hecho ocurrió en una comunidad mapuche cercana a la localidad de Senillosa, en Neuquén.

En una audiencia llevada a cabo este martes, las partes presentaron un acuerdo para que el acusado por dos hechos delictivos acepte cumplir una condena en suspenso. A la muerte de la mascota se le suma que también había robado áridos en varias oportunidades.

La Fiscalía detalló que la muerte del gato de cinco meses ocurrió el 22 de junio de 2021. En aquella oportunidad, el agresor agarró al animal y lo arrojó sin piedad al fuego de una estufa a leña.

El gato logró ser rescatado por otras personas que estaban en el lugar, quienes lo llevaron a un hospital veterinario. Sin embargo, nada pudieron hacer por las heridas que tenía.

La denuncia del hecho fue realizada mediante la aplicación AmVoz -desarrollada por el gobierno provincial-, que permite realizar denuncias por maltrato hacia los animales.

El segundo hecho sucedió en el mismo año, entre septiembre y noviembre, según indicó el portal local Río Negro. En ese momento, el hombre -junto a otras personas- robo áridos de un predio privado.

Por ambas situaciones, la Justicia de Neuquén le atribuyó los delitos de hurto simple y ejercer actos de crueldad hacia los animales, ambos en calidad de autor.

De acuerdo a lo que se estableció en la audiencia, se acordó una imposición de 11 meses de prisión con cumplimiento condicional y obediencia en varios requerimientos relacionados a su conducta.

Además, deberá fijar un domicilio, no volver a cometer delitos, no consumir de forma abusiva alcohol y drogas y no ejercer nuevamente actos de crueldad hacia los animales.