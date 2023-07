"Que Dios me perdone": la historia del gato al que robaron por error y devolvieron

Fueron varios días de incertidumbre y nerviosismo para Camila Lezana. El 18 de julio su novio llevaba a Orlando , su gato, dentro de un bolso para mascotas en la parte de atrás del auto cuando se bajó para entregar un paquete en La Plata. Menos de dos minutos le bastaron al ladrón para llevarse el bolso sin saber que había adentro.

Tras el robo , Lezana lanzó una desesperada búsqueda en las redes sociales para intentar localizarlo y después de cinco días logró recuperarlo de la forma más insólita.

“Es una locura todo lo que pasó”, expresó Camila a través de su cuenta de Instagram y dio detalles de la odisea que tuvo que pasar para dar con Orlando.

Según narró la joven, una persona le envió por WhatsApp una imagen de un gato que era muy parecido a su mascota, con característica de celular 011. Ella resalta el dato porque su número, al vivir en La Plata, comienza con 0221.

“Claramente le pregunté por qué me mandaba eso y quién era”, sostuvo Camila. En ese sentido, señaló que varias personas le escribieron para extorsionarla y pedirle una numerosa recompensa.

La persona misteriosa le contestó: “Es tu gato, lo tengo yo. Te pido disculpas y que Dios me perdone”. Lezana volvió a interrogarlo para saber de quién se trataba.

“Soy yo, el que te robó el gato. Te lo voy a dejar en una veterinaria y te dejo el número de contacto”, respondió. Luego del mensaje, la bloqueó.

Camila pensó que era una broma de mal gusto u otra persona que intentaba estafarla. A partir de ese momento, comenzó a averiguar si era real la veterinaria que el hombre le había pasado: “Le pregunté a gente de la zona hasta que al fin me animé a llamar a ese supuesto número. Efectivamente al llamarlos era todo real porque les habían llevado al gato”.

Cuando se contactó, se encontró con una situación extraña: “Ellos estaban igual de desconcertados, no entendían nada. Tampoco me creían a mí porque ellos pensaban que mi historia era parte de una estafa hasta que al fin me mandaron fotos de mi gato”.

El ladrón se había encargado de llevar a Orlando más temprano hasta la clínica veterinaria en Florencio Varela e incluso intentó robarles, pero no logró su cometido y se retiró.

Finalmente, con la intervención de la policía de la jurisdicción N°3 de Florencio Varela y la ayuda de la mamá de una amiga, Lezana fue hasta el lugar para buscarlo.

“Era todo verdad. Orlando estaba muy estresado, pero en buen estado”, manifestó y agradeció a todos por compartir e intentar ayudar en la búsqueda.

CÓMO FUE EL ROBO DE ORLANDO EN LA PLATA

El delito ocurrió el 18 de julio en La Plata, al mediodía, en la esquina de 16 y 56. El novio de Lezana se bajó del auto y dejó a Orlando en la parte de atrás. El gato estaba dentro de un bolso negro especial para transportar animales pequeños, de los que tienen agujeros a los costados para que puedan respirar. Sin embargo, es un diseño que fácilmente se puede confundir con una cartera grande.

Solo desapareció el bolso, a pesar de que había más objetos de valor, como ropa y zapatillas. “Creemos que una persona, que pasó justo cuando él se bajó, vio algo. No sabemos si usaron inhibidor, si llegaron a abrir el auto antes de que mi novio lo trabara, no entendemos bien qué fue lo que pasó”, aseguró.

Por un momento, el joven también dudó si lo había traído con él, porque todo pasó muy rápido. Finalmente, comprendieron que les habían robado el bolso con la intención de conseguir dinero.

Fuente: Todo Noticias.