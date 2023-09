Ni agua ni arroz: el truco oculto para salvar tu celular si se cayó al agua

Una de las razones más comunes por las que un celular puede dejar de funcionar es porque se cayó o se mojó con grandes cantidades de agua. Cuando eso pasa, nuestra primera reacción es secarlo y evitar tocar los botones para que las gotas no pasen a los circuitos del dispositivo. Y el consejo más divulgado sobre la solución es sumergirlo en arroz durante horas para que el grano absorba la humedad.

A no desesperarse: una búsqueda rápida en Google puede advertir si el smartphone es resistente al agua, ya sea Apple, Samsung, Xiaomi u otra marca líder en el mercado. Pero si la primera reacción fue utilizar el truco popular, aunque a más de uno ha recuperado su teléfono móvil de esa forma, no es la que recomiendan los expertos.

El arroz sólo seca las partes externas y el secador empuja las gotitas de agua por dentro de los circuitos del celular, repiten los que saben. Otros recomiendan conseguir algunas bolsitas secantes como las que vienen en los equipos nuevos. Sin embargo, esta serie de tips pueden ayudarte a salvarlo definitivamente.

Cómo salvar el celular si se me cayó al agua

Hay al menos cinco maniobras de rápida acción para hacer que combinadas son más efectivas que el arroz:

Secar rápido el celular

Ya sea el agua del inodoro, el mar, una pileta o un balde lleno, hay que sacar el celular casi de manera inmediata o lo antes posible. Hay que reducir la cantidad de tiempo que pasa sumergido lo más posible, para evitar que el agua se haga lugar entre los circuitos.

No prenderlo

Si estaba apagado, no enciendas el equipo. Y si estaba encendido, evitá apretar cualquier botón, por más pequeño que sea. Cualquier presión sobre el dispositivo puede ser la puerta de entrada para que las gotas recorran el interior.

Secar y sacudir el celular

Con servilletas de papel o trapo seco, secar cada una de las gotas que veas en la pantalla, orificios y carcaza del dispositivo. Lo idean también es sacudirlo para que el agua que ya haya ingresado salga por, por ejemplo, la ranura para cargarlo.

Sacar la tarjeta de memoria, SIM y batería (si se puede)

Si está accesible, quitar la SIM, memoria y batería. Esto hará que si el agua todavía no llegó a estas funciones clave de cualquier celular, no alcance destino. También podrás secarlas por separado si la suerte no estuvo de tu lado.

Llevarlo urgente a un sitio de reparación

Dirigirte a un local que ofrezca servicios de reparación de celulares. No habrá mejor persona para salvar a tu celular que un experto. Si es de confianza, mejor.