Una ouija usa inteligencia artificial para conversar muertos y seres de ultratumba

Las nuevas tecnologías modernizaron las conversaciones de ultratumba a través de los “griefbots”. Se trata de sistemas cargados con las características de una persona, capaces de replicarlos después de su fallecimiento. Ahora, otra singular propuesta tech aparece en escena para mejorar aquella experiencia. La referencia es a un ouija new age que reconoce la voz de los usuarios con inteligencia artificial y responde sobre la tabla en representación de personajes terroríficos.

CÓMO FUNCIONA SÉANCE BOT, EL OUIJA QUE USA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Este robot para sesiones espiritistas fue creado por la empresa Deeplocal. No es causal que aparezca justo en las vísperas de Halloween y que, además, se apoye en la tecnología de moda en 2023, la inteligencia artificial. Con tal avance, el artilugio que vemos en el video reconoce las consultas que los usuarios hacen en voz alta. Luego, las respuestas sobre la madera son auxiliadas por un sistema de imanes, que logra los movimientos de la planchette, aquella pequeña tabla que habitualmente culmina en una punta y que, en estos casos, se usa para formar las palabras.

Según los desarrolladores, la propuesta apunta más a la diversión que al miedo. ¿Cómo funciona Scéance Bot, tal como se llama este particular ingenio? Cuenta con un modelo de lenguaje masivo (LLM, por sus siglas en inglés, análogo al de los chatbots) que le permite tomar el rol de personajes de ficción, leyendas urbanas y de la historia. Siguiendo a The Verge, es posible conversar, por caso, con Drácula o con Frankenstein.

El sistema se activa cuando el usuario que se sienta frente a la tabla dice “hola”. Entonces, se invoca a un personaje en forma aleatoria. Luego, hay que hacer preguntas, que son respondidas con un método que traduce la voz a texto. Tal como señalamos, la tablita no se mueve con IA, sino con un mecanismo imantado.

EL FUNDADOR DE FACEBOOK TAMBIÉN PROPUSO CONVERSACIONES CON LOS MUERTOS MEDIADAS POR LA TECNOLOGÍA

En una entrevista reciente, Mark Zuckerberg dijo que los entornos de realidad virtual permitirían interacciones con los muertos. En rigor, con versiones digitales de las personas fallecidas. “Si alguien ha perdido a un ser querido y está de duelo, puede haber formas de interactuar o revivir ciertos recuerdos”, comentó.

“Me encantaría hablar con personas que ya no están aquí (...) ¿Es algo en lo que piensas a futuro?”, preguntó el podcaster Alex Fridman al CEO de Meta. El empresario no eludió la pregunta. Señaló que el concepto no es descabellado, aunque sí puede resultar complejo. Crear una suerte de avatar de una persona que murió sería posible, observó, y agregó “sería de utilidad” para algunos usuarios. A su vez, opinó que en un punto esta posibilidad podría ser poco saludable. “No soy un experto en eso, así que creo que tendríamos que estudiarlo y entenderlo con más detalle”, notó.

Este mismo año, el experto en IA Pratik Desai habló de la “vida eterna” en un tuit que se viralizó. En la ocasión, comentó que con el uso de datos personales podrán crearse versiones virtuales de las personas. “Comenzá a grabar a tus seres queridos”, recomendó, en línea con la temática que abordaron Zuckerberg y Fridman.

Al respecto, observó Desai: “Con suficientes datos de transcripción, nueva síntesis de voz y modelos de video, hay un 100% de posibilidad de que esas personas vivan con vos para siempre, después de abandonar su cuerpo físico”.

Fuente: Todo Noticias.