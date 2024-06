¡Imperdible estudio! Dime cómo te gusta tomar café y te diré cómo eres

En el libro «You are WHY you eat: Change your food attitude, change your life», (algo así como Eres lo que comes: cambia tu actitud frente a la comida, cambia tu vida) de la Dra. Ramani Durvasula, licenciada en Psicología Clínica, se publicó un estudio que evidencia que ciertas características comunes de personalidad (modos de relacionarse, comunicación, nivel de paciencia y valentía, etcétera) eligen cierto tipo de café para tomar . La doctora realizó una encuesta a mil personas para poder argumentar esta teoría. El factor común que tenían estas personas es que eran amantes del café.

Café solo (americano o espresso)

Las personas que eligen tomar café solo son valientes, fuertes. Tienen una personalidad simple. Les gusta preservar la esencia de las cosas. Son seres eficientes y pacientes. Algo distintivo: tienen cierto rechazo a los cambios.

Café con leche (o crema) y azúcar

Quienes eligen tomar su cafecito con leche (o crema) y azúcar, suelen ser personas clásicas y reflexivas. Son bastante indecisas... ¡es la opción segura! Tienden a complacer a los demás por encima de ellxs mismxs. Lo más importante de todo: son personas generosas.

Café descafeinado

El estudio dio como resultado que las personas a las que les gusta el café descafeinado necesitan tener todo bajo control y son bastante perfeccionistas.

Bebidas frías con café

Las personas que eligen tomar bebidas frías o cócteles con café son las más innovadoras y les encanta probar cosas nuevas. Sus rasgos más dominantes son la creatividad y la espontaneidad, aunque las define como un poco imprudentes en sus acciones cotidianas.

Café instantáneo

Si te gusta tomar café instantáneo seguro sos una persona relajada y poco detallista. Te gustan las cosas prácticas. Colocás el café en una taza, una pequeña batida, agua caliente ¡y listo, a disfrutar! Como rasgo negativo, te gusta dejar para después las tareas pendientes.

