Una joven ofreció un asado como recompensa a quien la ayude a conseguir un alquiler: "No es un meme"

Una joven optó por acudir a su última opción tras una desesperada búsqueda de un lugar donde vivir: aseguró que le pagará un asado para cuatro personas a quien la ayude a encontrar un alquiler o le brinde información concisa. "No es un meme...", escribió en las redes sociales.

A través de una publicación en Facebook, la chica conocida bajo el usuario Tamara Nahhir compartió una imagen con la siguiente descripción: "Pago asado para cuatro personas para quien me dé info y me consiga un alquiler de dos habitaciones". "Cuento con recibo de sueldo y garante", precisó.

Junto al posteo, Tamara consideró importante aclarar que no era una broma, sino que verdaderamente estaba buscando un lugar donde vivir. "No es meme, ¿me ayudan a encontrar alquiler? Se lo pago posta al que me consiga de particular a particular". Seguido a eso, la chica aclaró la zona de preferencia en la que le gustaría vivir y a la vez, dejó detallado su número de celular para que los interesados en colaborar puedan contactarse con ella.

El anuncio recibió varios comentarios de sus amigos de la red social que no dudaron en ayudarla y además le propusieron distintas opciones a su búsqueda, hasta le pasaron número de fletes para que pueda realizar la mudanza.