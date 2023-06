A causa de los cortes de ruta, la Liga Quebradeña de fútbol se encuentra sin competencia

Las fechas de la Liga Quebradeña se reprogramarán y por ese motivo se complica el desarrollo de la Copa Federación. Hay constantes reuniones de los dirigentes para monitorear la situación porque en los primeros días de agosto deberán presentar a los clasificados.

Los clubes de la Quebrada de Humahuaca siguen trabajando pero la situación es complicada. Por Copa Jujuy también el panorama es crítico. Un ejemplo de ellos es que el equipo Belgrano de Tilcara no puede jugar aún contra Palermo la semifinal en categoría femenina de Copa Jujuy. En masculino la final se encuentra lista entre Zapla y Talleres.

Además, hay equipos que deben viajar desde Bárcena hasta Humahuaca, mientras que, Fundación Volcán debe viajar a Humahuaca para jugar en ese lugar y los equipos de Purmamarca junto a los equipos de Maimará no pueden trasladarse para disputar las fechas.

Humahuaca con cancha sintética y un gran crecimiento en el fútbol

Humahuaca posee la primera cancha sintética oficial pero no se puede usar como se debería, no se puede jugar con botines sino con abotinadas y la mayoría de los clubes juegan con botines con tapones, una solución posible puede ser organizar un torneo específico para que sea potencia ese lugar, ya que el fútbol tradicional convencional no es posible.

Hasta la fecha no hubo inconveniente con ningún equipo por el tema de los botines. Se puede decir que es la única liga en donde los jugadores deben usar dos tipos de calzados, abotinadas y botines con tapones.

Horacio Guzmán encargado de la Liga Quebradeña dijo a nuestro medio que: “Un 29 de junio del 2021 se abre un despacho para que la liga de la Quebrada se asocie al consejo federal del fútbol argentino”.

Actualmente esta liga posee 15 clubes, trabajan en dos zonas, zona norte y sur, para acortar los viajes, pero más allá de eso igual deben trasladarse para poder competir.